Economia Ministro da Fazenda diz que a reforma tributária não deve mexer na Zona Franca de Manaus

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2023

Ministro da Fazenda tem sequência de reuniões com governadores para tentar destravar apoio ao texto Foto: Agência Brasil (Foto: Agencia Brasil) Foto: Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira (05) que o governo pode apresentar uma redação “alternativa ou conciliatória” para manter os benefícios da Zona Franca de Manaus no texto da reforma tributária.

“Recebemos, vamos nos debruçar sobre as propostas [do Amazonas], eventualmente oferecer uma redação alternativa ou conciliatória, sempre no desejo de construir a segurança necessária para que a região saiba que, da parte do governo federal, ela tem um futuro promissor”, afirmou Haddad.

A declaração foi dada após reunião com o governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil) – que disse apoiar a reforma, mas pediu a criação de um fundo específico para compensar as perdas do estado.

Segundo Lima, a criação desse fundo está sendo “desenhada” pelo Ministério da Fazenda. “Viemos apresentar aqui algumas propostas, como, por exemplo, a questão do fundo que possa fazer essa compensação para o estado possa continuar fazendo os seus investimentos em áreas essenciais, como saúde, educação e social”, disse.

