Operação policial combate a lavagem de dinheiro praticada por traficantes gaúchos ligados a uma facção nacional

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2023

Duzentos policiais civis participaram da segunda fase da Operação Pegasus Foto: Polícia Civil/Divulgação Duzentos policiais civis participaram da segunda fase da Operação Pegasus. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil gaúcha deflagrou, na manhã desta quarta-feira (5), a segunda fase da Operação Pegasus para combater a lavagem de dinheiro praticada por traficantes gaúchos e paulistas ligados a uma facção criminosa com atuação nacional.

Com o apoio de policiais de outros Estados, foram cumpridos 304 medidas cautelares, entre quebras de sigilos bancários, fiscais, financeiros, telemáticos, mandados de busca, prisões, indisponibilidade de bens móveis, imóveis e ativos financeiros/mobiliários na Bolsa de Valores e em criptomoedas. A operação ocorreu no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Três criminosos foram presos preventivamente em São Paulo. Os agentes apreenderam dinheiro, armas, munições, celulares e documentos. Segundo os delegados Adriano Nonnenmacher e Wagner Dalcin, a organização criminosa investigada movimentou cerca de R$ 705 milhões.

Participaram da operação 200 policiais civis, com o apoio operacional da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

No RS, a ação foi realizada em Porto Alegre, Canoas, Eldorado do Sul, Alvorada, Caxias do Sul, Xangri-lá, Sarandi, Bagé, Dom Pedrito, São José do Norte e Santa Vitória do Palmar.

2023-07-05