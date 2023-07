Esporte Provas finais do Campeonato Estadual de Meio-Fundo de Ciclismo são realizadas em Viamão

Por Marcelo Warth | 5 de julho de 2023

Presidente da Liga Gaúcha de Ciclismo, Gilmar Zenger, entregou um troféu em homenagem à Brigada Militar Foto: Divulgação Presidente da Liga Gaúcha de Ciclismo, Gilmar Zenger,, entregou um troféu em homenagem à Brigada Militar. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A banda da BM (Brigada Militar) participou da cerimônia de premiação dos vencedores do Campeonato Estadual de Meio-Fundo, promovido pela Liga Gaúcha de Ciclismo. As provas finais foram realizadas em Itapuã, em Viamão, na Regão Metropolitana de Porto Alegre, no dia 25 de junho.

Na ocasião, a BM foi homenageada pela entidade por colaborar para a prática do esporte. As categorias Principal e Master B percorreram 82 quilômetros. O trajeto das categorias Master C, Estreante Speed Feminino e Mountain Bike foi de 54 quilômetros.

Durante as provas, foram arrecadados alimentos para pessoas afetadas pelo ciclone extratropical em Itapuã. Também estiveram presentes no evento o comandante do 18° BPM (Batalhão de Polícia Militar), tenente-coronel Alexander Duarte, e a banda da Escola Dr. Genésio Pires.

Vencedores das provas:

Categoria Principal

Luiz Ilha

Categoria Master B

1° Lugar: Celinojunior Conceição

2° Lugar: Marcelo Silva

3° Lugar: Marcio Perim

4° Lugar: Cristiano Guimarães

Categoria Master C

Ari Silva

Categoria Mountain Bike

1°Lugar: Daniel Lira

2° Lugar: Maicon Machado

3°Lugar: Flavio Machafo

4° Lugar: Leandro Machado

Campeões

Os campeões do Campeonato Estadual de Meio-Fundo da Liga Gaúcha de Ciclismo foram:

Categoria Principal

Reginaldo Vasconcellos

Categoria Master B

Ezequiel Colussi

Categoria Estreante

Isaac Barcelos

Categoria Mountain Bike

Daniel Lira

