Rio Grande do Sul IPE Saúde anuncia o credenciamento de 65 novos médicos no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2023

Grupo de profissionais atende 24 especialidades diferentes e atuará em diversos municípios Foto: Arquivo/IPE Saúde Grupo de profissionais atende 24 especialidades diferentes e atuará em diversos municípios. (Foto: Arquivo/IPE Saúde) Foto: Arquivo/IPE Saúde

O IPE Saúde anunciou nesta quarta-feira (5) o credenciamento de 65 novos médicos de diferentes especialidades. Vinte e nove municípios foram contemplados com os novos profissionais, que atendem 24 especialidades diferentes, como cardiologia, pediatria, ginecologia e oncologia.

“Passada a aprovação do projeto de lei [de reestruturação da autarquia], é momento de trabalhar ainda mais na melhoria da assistência à saúde dos nossos segurados. Nos próximos dias, estaremos nos reunindo com as entidades médicas para dialogar sobre os passos seguintes para a valorização da categoria”, disse o presidente do IPE Saúde, Bruno Jatene.

“A expectativa é de fortalecimento da rede credenciada, por meio do redimensionamento da rede, revisão dos honorários e consequente melhoria do sistema de assistência aos usuários”, completou.

Todos os novos médicos foram credenciados na modalidade pessoa jurídica, que garante uma remuneração maior pelas consultas. O instituto disponibiliza um simulador para avaliação das diferenças entre a adesão como pessoa física e jurídica. Os profissionais com interesse em atender pelo IPE Saúde podem manifestar sua intenção diretamente no site da autarquia.



O IPE Saúde conta com cerca de 6 mil médicos credenciados em todo o Estado, além de 241 hospitais, 653 laboratórios, 54 prontos-socorros e 685 clínicas para atendimento aos servidores públicos e seus dependentes.

