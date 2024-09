“Quando você faz o ajuste sobre os mais pobres, derruba o consumo e o investimento. Ninguém vai investir sem ter para quem vender. Agora, a pessoa está investindo, pois tem para quem vender. O Brasil está crescendo com baixa inflação”, afirmou.

Na terça (3), o IBGE divulgou que o PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil cresceu 1,4% no segundo trimestre deste ano na comparação com os três meses anteriores. Esse foi o 12º trimestre seguido de alta no PIB.

“Veja como você pode ter um ciclo virtuoso na economia quando faz os ajustes no lugar certo. Pessoas não se atentam para a qualidade do ajuste fiscal, vamos cobrar de quem tem de pagar, equilibrar as contas públicas”, declarou o ministro.

Ele disse não ver grande risco de que um crescimento maior da economia – que leva a um mercado mais “aquecido” – acabe gerando um descontrole de preços.

“Se você for tomando os cuidados devidos e fazendo as reformas, se controlarmos a oferta, não vamos ter pressão inflacionária em um futuro próximo. O Brasil não tem razões para crescer menos do que a média mundial. A média mundial tem sido em torno de 3%”, afirmou Haddad.