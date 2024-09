A influencer tem 36 anos, nasceu em Vitória de Santo Antão (PE), e ficou conhecida nacionalmente em 21 de maio de 2021, quando o seu marido, MC Kevin, morreu no Rio de Janeiro. Na ocasião, o funkeiro estava embriagado quando teria se assustado com a possibilidade de ser pego pela esposa em um quarto de hotel na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da capital fluminense, com uma acompanhante.

Ao tentar pular da sacada do quinto andar do seu quarto de hotel para o andar de baixo, ele caiu e morreu. A Polícia Civil do Rio, com a anuência do Ministério Público, entendeu que a morte foi acidental e pediu o arquivamento do caso.

Advogada criminalista, Deolane é sócia das irmãs Danielle e Dayenne no escritório Bezerra Advogados & Associados. Ela é mãe do influenciador Giliard Santos, de 20 anos, que, no fim de agosto, teve uma McLaren 720S Coupé – carro de luxo que custa, em média, R$ 3 milhões – apreendida pela Polícia Militar de São Paulo. O veículo estava sem placas e com a cor original modificada. Além disso, o rapaz disse aos policiais que não tem carteira de habilitação.

Em 2022, ela foi alvo de busca e apreensão em uma operação da Polícia Civil de São Paulo por suspeita de ter relação com uma empresa de apostas esportivas na internet. Na época, a empresa era investigada por “crime contra a economia popular e associação criminosa”.