Rio Grande do Sul Ministro da Fazenda diz que após reunião com a equipe econômica, Lula vai anunciar novas medidas para o Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 6 de maio de 2024

Ministro Fernando Haddad não quis entrar em detalhes de quais medidas serão anunciadas Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados (Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados) Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai anunciar novas medidas para o Rio Grande do Sul. A expectativa é de que sejam divulgadas ainda nesta segunda-feira (06).

Haddad não quis entrar em detalhes de quais medidas serão anunciadas, mas afirmou que levou informações e cálculos da pasta comandada por ele em uma reunião na manhã desta segunda-feira. Os ministros Rui Costa (Casa Civil), Simone Tebet (Planejamento) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais), além do Advogado-geral da União, Jorge Messias, também participaram do encontro.

“Vai ter anuncio da presidência. Levamos para o presidente os cenários da Casa Civil, Fazenda e Planejamento, e o presidente vai deliberar e anunciar algumas coisas”, disse a jornalistas na porta do ministério da Fazenda.

Além da medida, há possibilidade de que sejam destinados cerca de R$ 1 bilhão para reconstruir estradas no estado. Na rede social X, o presidente Lula afirmou que conversou com os ministros sobre ações de recuperação para o RS, “assim como o que precisa ser feito para a reconstrução do estado quando for possível, com todas as pessoas resgatadas e quando a água estiver baixando”.

2024-05-06