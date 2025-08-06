Economia Ministro da Fazenda diz que governadores bolsonaristas devem sair de baixo da cama

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Haddad convoca empresários e governadores a agir contra 'crime de lesa-pátria' de extremistas. (Foto: Diogo Zacarias/MF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com a entrada em vigor das novas tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos exportados pelo Brasil, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chamou empresários e a governadores a atuarem junto à oposição, para convencê-la a abandonar a postura radical e passar a defender a economia brasileira e os interesses nacionais. O ministro afirmou que a oposição está atrapalhando o País e defendeu a separação entre as discussões política e econômica.

Haddad falou em uma “união nacional” contra a taxação e pediu a eles que dialoguem com a “extrema direita”, que seria a articuladora das sanções ao País. Ele lembrou que os governadores foram eleitos pelo povo e têm que defender os interesse de seus estados.

“Isso tem que envolver os governadores de oposição, que aqui não se trata mais de situação e oposição, os estados estão sendo afetados. Então, os governadores que têm proximidade com a extrema direita, eles têm que fazer valer as prerrogativas do seu mandato, não é fingir que não tem nada acontecendo, se esconder embaixo da cama e desaparecer. Não dá pra ser assim”.

Segundo o ministro, o mesmo vale para o empresariado, que também pode fazer gestão junto à oposição. “O empresariado, além de vir pra Brasília, tem que conversar com a oposição, passar a mão no telefone e ligar pra turma que quer ver o circo pegar fogo parar com isso”.

“Não é fingir que não tem nada acontecendo, se esconder embaixo da cama e desaparecer. Governador tem mandato, foi eleito pelo povo, tem que defender os interesses do seu estado”, disparou em entrevista ao chegar ao ministério mais cedo.

Haddad ainda afirmou que está preocupado com a “ação da família Bolsonaro” nos Estados Unidos, e que há uma declaração do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) ameaçando o Congresso Nacional. Embora não tenha citado exatamente o teor da fala, o ministro pode ter se referido a uma entrevista que o parlamentar deu a um canal norte-americano em que falou sobre “fazer pressão em senadores e deputados a favor da lei da anistia”.

Na terça (5), parlamentares da oposição barraram a retomada das sessões da Câmara e do Senado após o recesso parlamentar, ocupando as mesas diretoras e pedindo uma reunião das lideranças com os presidentes Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União-AP), respectivamente.

“A oposição está atrapalhando o País, e não sou eu que estou dizendo. É a oposição que está dizendo que vai atrapalhar o País, estão anunciando isso. Tem uma entrevista de um líder da extrema direita brasileira dizendo que vai fazer o possível para continuar atrapalhando o País”, seguiu Haddad nas críticas afirmando que o Brasil é o “campeão de debate democrático no mundo”.

Ele afirmou, ainda, que “existe uma força extremista no Brasil agindo contra o interesse nacional” que estaria afetando diretamente a economia e os empregos. Isso, disse Haddad, justificaria a necessidade de uma atuação direta de empresários com a oposição.

“O empresariado brasileiro tem que passar a mão no telefone e ligar pra turma que quer ver o circo pegar fogo [e falar para] parar com isso. Estão prejudicando o País pelo que?”, questionou fazendo a mesma cobrança aos governadores.

Haddad ainda disparou que o Brasil “é o único país do mundo” que tem gente trabalhando em Washington contra o próprio país, diferente da China, da Índia, da Rússia e da União Europeia que também tiveram a imposição de altas taxações. “Um crime de lesa pátria que está sendo cometido diariamente”, completou. Com informações da Agência Brasil, Gazeta do Povo e O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/ministro-da-fazenda-diz-que-governadores-bolsonaristas-devem-sair-de-baixo-da-cama/

Ministro da Fazenda diz que governadores bolsonaristas devem sair de baixo da cama

2025-08-06