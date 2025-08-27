Economia Ministro da Fazenda diz que Hugo Motta ficou de marcar reunião com líderes sobre o Imposto de Renda na semana que vem: “Senti firmeza”

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Segundo Haddad, na reunião, o presidente da Câmara reafirmou compromisso com um projeto equilibrado do ponto de vista fiscal. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), deve marcar uma reunião entre os líderes partidários e a equipe econômica do governo na próxima semana. O objetivo do encontro é esclarecer quaisquer dúvidas que ainda existam sobre o projeto de lei (PL) que propõe isentar do Imposto de Renda (IR) as pessoas físicas que recebem até R$ 5 mil por mês.

“Ele ficou de marcar uma reunião com a Fazenda e os líderes para a semana que vem, para esclarecer as últimas dúvidas, qualquer dúvida que apareça, para nós encaminharmos ao plenário. Mas eu senti firmeza, senti que estamos bem”, disse Haddad a jornalistas, logo após uma reunião com Motta, realizada na tarde dessa quarta-feira (27).

Segundo o ministro, durante a conversa, o presidente da Câmara reafirmou seu compromisso com a aprovação de um projeto que seja equilibrado do ponto de vista fiscal. Ou seja, a ampliação da faixa de isenção deverá vir acompanhada de medidas que garantam a compensação da perda de arrecadação para o governo. A proposta da Fazenda é que essa compensação ocorra por meio da tributação da alta renda, com medidas como o aumento da taxação sobre investimentos de pessoas com maior poder aquisitivo.

Haddad lembrou que, mais cedo, o próprio Motta havia feito declarações públicas nesse sentido, enfatizando que o texto do relator da proposta, o deputado Arthur Lira (Progressistas-AL), está bem alinhado e deve chegar ao plenário com apoio sólido. “O parecer do deputado Arthur Lira deve chegar com força ao plenário, porque já foi aprovado por unanimidade”, comentou Haddad, reiterando que há um esforço para consolidar o acordo em torno do projeto.

O ministro reforçou ainda que há um entendimento entre Executivo e Legislativo para garantir a neutralidade fiscal da proposta, ou seja, que a mudança na tabela do IR não resulte em prejuízos aos cofres públicos.

Além da discussão sobre o Imposto de Renda, a reunião entre Haddad e Motta também abordou outros temas importantes da agenda legislativa e econômica, como o projeto que trata da regulamentação da Inteligência Artificial (IA) no Brasil e o Programa Nacional para Data Centers, conhecido como ReData. Esses dois temas também são considerados estratégicos para o governo federal, que busca modernizar a infraestrutura digital do país e criar um ambiente regulatório mais seguro para novas tecnologias.

A expectativa é de que, com a reunião da próxima semana, o projeto de isenção avance rapidamente para votação no plenário da Câmara, uma vez superadas as últimas dúvidas técnicas e políticas sobre o texto. (Com informações de O Estado de S.Paulo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/ministro-da-fazenda-diz-que-hugo-motta-ficou-de-marcar-reuniao-com-lideres-sobre-o-imposto-de-renda-na-semana-que-vem-senti-firmeza/

Ministro da Fazenda diz que Hugo Motta ficou de marcar reunião com líderes sobre o Imposto de Renda na semana que vem: “Senti firmeza”

2025-08-27