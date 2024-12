Economia Ministro da Fazenda diz que o vazamento sobre isenção de Imposto de Renda atrapalhou

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2024

Haddad afirmou que o Congresso Nacional terá a palavra final na reforma do Imposto de Renda. (Foto: Agência Brasil)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou na sexta-feira (29) que se sentiu “contrariado” pelo vazamento das propostas de ajuste fiscal e isenção de Imposto de Renda antes do anúncio oficial. Segundo o ministro, a ação foi a culpada pelos ruídos que mexeram com o mercado financeiro.

“O que me contrariou, se você quiser chamar isso de derrota, pode chamar, é o fato de não ter sido explicado da maneira correta. Você permitiu uma leitura muito equivocada do que estava sendo proposto”, afirmou em entrevista à Record.

Haddad afirmou que o Congresso Nacional terá a palavra final na reforma do Imposto de Renda e disse que o teto de R$ 5 mil para isenção poderá ser modificado pelos parlamentares.

Haddad reconheceu que poderia haver ruído ao divulgar as duas medidas conjuntamente, mas reforçou que o vazamento, na véspera, fez com que as pessoas misturassem as coisas.

“Porque o dólar recuou hoje? Em função das explicações que precisavam ser dadas”, disse e seguiu explicando que a reforma da renda e as medidas fiscais não são contraditórias.

O ministro frisou que não se sentiu derrotado, mas lamentou o vazamento. Haddad disse desconhecer de onde saíram as informações que circularam na imprensa, mas pontuou que “é muito desagradável” quando não se percebe “o nível de responsabilidade do agente público no patamar exigido pelo seu mandato, pelo exercício da sua função”.

“Temos que ser muito ciosos de que, quando você vaza uma divulgação do governo, sem que seja feita a pompa e circunstância em respeito ao cidadão devidas, você vai ter problema de leitura e aí não adianta se queixar do mercado, ‘ah o mercado leu errado’. Cuida da comunicação, não deixa a informação vazar, quando vazar tem que ter uma autoridade constituída para explicar e aí você não vai ter problema”, destacou.

Após cinco semanas de negociações, Haddad fez um pronunciamento à nação para explicar as medidas de cortes de gastos que estavam sendo elaboradas pela equipe econômica.

Durante a espera, Haddad deu expectativa de que o pacote estava quase fechado e deu diversas datas para o anúncio – o que, no fim, não se cumpriram.

Na última quarta-feira, o ministro gravou uma mensagem que foi reproduzida em rede nacional, explicando as medidas que prometem cortar R$ 71 bilhões em despesas do governo em dois anos e R$ 321 bilhões até 2030.

Na quinta, ele e outros ministros da área econômica explicaram alguns dos pontos das propostas que, a princípio, seriam uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) e mais dois projetos de lei complementar.

O anúncio, não saiu como o ministro esperava e acabou estressando ainda mais o mercado. O dólar chegou a ser negociado a R$ 6,11 nesta sexta-feira (29).

Mesmo assim, durante a entrevista, Haddad afirmou que, após as explicações, o dólar arrefeceu. Ele ainda garantiu que o governo poderá tomar mais medidas para conter gastos, caso as propostas não sejam suficientes. As informações são da CNN.

