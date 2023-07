Política “Se a eleição fosse hoje, tenho certeza que ela não seria tão apertada quanto foi no ano passado”, diz o ministro da Fazenda

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Ministro (foto) contou que a preocupação era tanta durante a campanha política que ele próprio falou a Lula que temia por uma derrota da eleição Foto: Agencia Brasil (Foto: Agencia Brasil) Foto: Agencia Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro da Fazenda Fernando Haddad falou em uma entrevista nesta segunda-feira (10) sobre o sucesso das ações do governo Lula até aqui. Ele acredita que as mudanças implementadas no país fizeram com que o presidente da República tenha ganhado popularidade em comparação com o momento da eleição, no ano passado.

Haddad contou que a preocupação era tanta durante a campanha política que ele próprio falou a Lula que temia por uma derrota da eleição para o então presidente Jair Bolsonaro.

“Você está falando com uma das poucas pessoas que disse para o Lula: ‘Você pode perder essa eleição’. Nós temos que ampliar, senão corremos o risco de perder. É muito dinheiro sendo despejado nessa eleição como nunca se viu, e isso vai ter algum impacto, de 2, 3% do eleitorado”, explicou.

Haddad falou que, em sua opinião, o cenário mudou bastante após seis meses de governo. Tanto que ele acredita que uma possível eleição ocorrida agora teria números melhores que os de outubro passado.

“Dado esse pressuposto, a mesma pessoa está te dizendo: ‘Se a eleição fosse hoje, ela não seria tão apertada quanto foi em outubro do ano passado. Tenho certeza que se fizesse uma pesquisa hoje, em quem você votaria se a eleição fosse hoje, o presidente Lula ganharia com uma margem maior. Não extraordinária, mas maior”, argumentou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/ministro-da-fazenda-diz-que-se-a-eleicao-fosse-hoje-tenho-certeza-que-ela-nao-seria-tao-apertada-quanto-foi-no-ano-passado/

“Se a eleição fosse hoje, tenho certeza que ela não seria tão apertada quanto foi no ano passado”, diz o ministro da Fazenda

2023-07-10