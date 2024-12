Economia Ministro da Fazenda é alertado sobre 50 mil itens parados nos aeroportos de Guarulhos e Campinas por causa da greve dos auditores fiscais

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2024

Os principais órgãos do segmento pedem uma audiência com o chefe da equipe econômica e com o secretário da Receita Federal. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

As associações brasileiras de comércio exterior enviaram ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, uma carta em que alertam para os prejuízos no setor devido à greve dos auditores fiscais. Segundo as entidades, mais de 50 mil envios de encomendas e documentos estão acumulados nos aeroportos de Viracopos, em Campinas (SP), e Guarulhos, na grande São Paulo, aguardando liberação. Os principais órgãos do segmento pedem uma audiência com o chefe da equipe econômica e com o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, para tratar do assunto. Eles argumentam que a competitividade do País no mercado global sairá prejudicada caso as paralisações não terminem em breve.

“A crise operacional gerada pela paralisação tem ampliado os custos logísticos, afetando exportadores e importadores de forma indiscriminada. Empresas brasileiras enfrentam dificuldades para cumprir prazos de entrega, o que pode levar à rescisão de contratos internacionais e à substituição do Brasil por fornecedores de outros países”, diz o documento, enviado na última terça-feira (17), e obtido pela Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo.

“Os atrasos logísticos não apenas impactam as empresas de transporte e logística, mas também afetam diretamente o comércio exterior brasileiro, prejudicando a competitividade do país no mercado global e comprometendo a eficiência das cadeias de exportação e importação”, afirma outro trecho da carta das associações.

O documento, que fala em “gravíssimos impactos” da greve, também é endereçado aos ministros Rui Costa (Casa Civil), Geraldo Alckmin (Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) e Esther Dweck (Gestão e Inovação).

Assinam o texto a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Internacional Expresso de Cargas (Abraec), a Associação Latino-Americana e do Caribe de Transporte Aéreo (Alta), a Associação Brasileira de Operadores Logísticos (Abol) e Associação Brasileira de Transportadores Internacionais (ABTI).

Também são signatárias a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), a Associação Brasileira de Logística (Abralog), o Conselho Internacional de Aeroportos da América Latina e Caribe (ACI-LAC), o Conselho Empresarial Brasil-Estados Unidos (BUSBC), a Associação Internacional de Transportes Aéreos (Iata), o Instituto Livre Mercado (ILM) e a Junta de Representantes das Companhias Aéreas Internacionais do Brasil (Jurcaib). (Estadão Conteúdo)

