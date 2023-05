Economia Ministro da Fazenda indica o economista Gabriel Galípolo para a diretoria de política monetária do Banco Central

Por Redação O Sul | 8 de maio de 2023

Galípolo (foto), hoje braço-direito de Haddad, é secretário-executivo da Fazenda – o cargo “número 2” da pasta Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, indicou Gabriel Galípolo para o cargo de diretor de Política Monetária do BC (Banco Central). A declaração foi dada a jornalistas nesta segunda-feira (08).

Galípolo, hoje braço-direito de Haddad, é secretário-executivo da Fazenda – o cargo “número 2” da pasta. Quem assumirá o posto será o advogado Dario Durigan, que foi assessor especial do ministro enquanto prefeito de São Paulo e atualmente atua como Head de Políticas Públicas do WhatsApp.

A indicação de Galípolo, segundo Haddad, mira “entrosar as equipes do BC e da Fazenda”. “A primeira vez que ouvi o nome dele para o Banco Central partiu de Roberto Campos Neto. Eu estava no G20, na Índia, e fomos almoçar juntos. Foi a primeira pessoa que mencionou a possibilidade de Galípolo ir para o Banco Central, no sentido de entrosar as equipes do BC e da Fazenda”, afirmou ele.

O ministro da Fazenda também indicou Ailton dos Santos para a diretoria de Fiscalização da autarquia. Os nomes ainda precisarão passar pela aprovação do Senado Federal.

