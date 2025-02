Política Ministro da Fazenda marca viagem ao Oriente Médio para reforçar relações comerciais

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2025

Ministro participará de uma conferência do FMI sobre economias emergentes, que será realizada na Arábia Saudita Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Ministro participará de uma conferência do FMI sobre economias emergentes, que será realizado na Arábia Saudita. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, viajará ao Oriente Médio para participar da Conferência de AlUla para Economias de Mercados, organizada pelo FMI (Fundo Monetário Internacional). A agenda será realizada entre os dias 14 e 19 fevereiro.

Haddad irá aproveitar a viagem para aprofundar as relações bilaterais do Brasil com o Catar, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes.

Com a Arábia Saudita e os Emirados Árabes, o ministro deve falar sobre a relação comercial, principalmente sobre investimentos bilaterais. Segundo apurou a CNN, anúncios podem ser realizados durante a viagem, a depender do desenrolar das negociações.

Já com o Catar, a equipe econômica quer dar mais dinamismo à relação diplomática. A avaliação do governo é de que o gesto é necessário já que a atual relação entre ambos países ainda não resultou em investimento bilateral.

O ministro da Fazenda viajará ao Oriente Médio acompanhado do secretário de Política Econômica, Guilherme Mello, e do assessor especial para Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, Mathias Alencastro.

O ministro participa na segunda-feira (17) do painel de Encerramento “Um caminho para a resiliência dos Mercados Emergentes”, que também terá a participação da Turquia, do Egito, do Paquistão e do Quênia.

Haddad embarca para Riad, na Arábia Saudita, na próxima sexta-feira (14), mas só chega ao destino no sábado (15). A agenda na Arábia Saudita na terça-feira (18) ainda está sendo fechada. O ministro retorna ao Brasil no fim do dia.

Ministro da Fazenda marca viagem ao Oriente Médio para reforçar relações comerciais

2025-02-11