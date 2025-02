Política “Não há estado rico com cidade pobre”, diz Lula

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2025

Presidente participou da cerimônia de abertura do Encontro Nacional de Novos Prefeitos e Prefeitas Foto: José Cruz/Agência Brasil (Foto: José Cruz/Agência Brasil) Foto: José Cruz/Agência Brasil

Durante cerimônia de abertura do Encontro Nacional de Novos Prefeitos e Prefeitas, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), falou sobre a importância do diálogo do governo federal com os municípios.

Isso porque, de acordo com ele, um depende do outro. “Eu voltei a governar esse país com a única responsabilidade de provar, mais uma vez, que esse país tende a ser um país altamente desenvolvido e ele só será desenvolvido se a cidade for desenvolvida. Não há estado rico com cidade pobre e não há cidade rica com estado pobre, é preciso que haja um compartilhamento das coisas”, disse o presidente.

O evento se iniciou nesta terça-feira (11) e ocorrerá até a próxima quinta-feira (13). De acordo com o governo federal, o objetivo do encontro é justamente o de “aproximar” o governo dos representantes municipais de todo o país.

Durante o discurso, Lula disse estar orgulhoso de promover o encontro durante este mandato e disse também que o objetivo é o de “estabelecer uma relação altamente civilizada”.

“A prefeitura é uma coisa que a gente sabe, ela é o famoso alicerce para que a União dê certo, é o famoso alicerce para que os governadores possam ter sucesso”, completou.

