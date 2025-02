Grêmio Grêmio anuncia seu novo patrocinador master

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2025

O Tricolor e a casa de apostas assinaram um contrato de três anos Foto: Guilherme Testa/Grêmio O Tricolor e a casa de apostas assinaram um contrato de três anos. (Foto: Guilherme Testa/Grêmio) Foto: Guilherme Testa/Grêmio

Nesta terça-feira (11), o Grêmio anunciou oficialmente seu novo patrocinador master, a casa de apostas Alfa. A nova parceira do clube já estará presente nos uniformes na partida desta terça-feira (11) contra o Pelotas, que acontece às 21h30, na Arena, em Porto Alegre, pelo Gauchão.

A marca, que está substituindo a Banrisul na camisa Tricolor, também será estampada nos uniformes da equipe feminina principal. O contrato entre o Grêmio e a Alfa tem duração de três anos, com opção de renovação.

A casa de apostas também estará presente nos uniformes do rival, Inter.

Confira nota oficial

“O Grêmio tem um novo patrocinador máster a partir desta terça-feira. A casa de apostas Alfa é a nova parceira do Clube e terá entre outras ativações a sua marca exposta em destaque na parte frontal da camisa gremista. A partida desta noite na Arena, diante do Pelotas pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho, marcará a estreia em campo do Tricolor com a Alfa.

A marca também será estampada na camisa de jogo da equipe feminina principal, além de outras ações de visibilidade dentro dos estádios, em dias de jogos, e nas redes sociais.

A empresa é uma das 15 detentoras da licença permanente para operar no Brasil. O contrato, válido por três anos, com opção para renovação, marca a entrada da Alfa no cenário esportivo nacional com um compromisso de valorização do esporte e respeito à história e à paixão dos torcedores.

Dentro da parceria, uma das bandeiras da casa de apostas é o seu posicionamento que preza pelo jogo responsável, além de apoiar o esporte brasileiro, contribuindo para o desenvolvimento do futebol em suas mais diversas categorias. A marca também se compromete a respeitar a tradição do futebol gaúcho e a contribuir para o crescimento do Clube, sempre com transparência e responsabilidade.

“Estamos muito felizes. Começamos hoje um novo ciclo. A parceria destaca o Grêmio com um dos maiores contratos de patrocínio do país, e com potencial para melhorar ainda mais os nossos ganhos, o que vai acontecer de acordo com o engajamento da nossa torcida nesse projeto. Seguiremos com muita responsabilidade fazendo uma gestão profissional para garantir o Grêmio de hoje e do futuro”, disse o presidente do Grêmio, Alberto Guerra.

Arthur Silva, Sócio e CEO da Alfa, destacou a importância da parceria: “É uma honra para a Alfa firmar essa parceria. Sabemos da responsabilidade que isso representa e estamos comprometidos em contribuir para o sucesso das instituições, sempre com respeito à história e à paixão dos torcedores. Além disso, reforçamos nosso compromisso com o jogo responsável, um pilar fundamental da nossa atuação”.

Sobre a Alfa

A Alfa é uma das 15 casas de apostas com licença definitiva no Brasil, atuando com transparência, segurança e responsabilidade. A empresa tem como um de seus pilares o jogo responsável, promovendo campanhas e ações que visam conscientizar os usuários sobre a importância de apostar de forma segura e controlada. Com este patrocínio, a Alfa reafirma seu compromisso com o esporte brasileiro e sua paixão pelo futebol. patrocínio, a Alfa reafirma seu compromisso com o esporte brasileiro e sua paixão pelo futebol.”

2025-02-11