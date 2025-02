Grêmio Na Arena, Grêmio enfrenta o Pelotas pelo Gauchão

Partida acontece nesta terça-feira (11), na Arena, às 21h30min Foto: Divulgação/Grêmio

Nesta terça-feira (11), o Grêmio recebe o Pelotas, na Arena, em Porto Alegre, às 21h30min, pelo Campeonato Gaúcho. O Tricolor está na liderança do grupo A, com 11 pontos, enquanto o Pelotas ocupa a última posição do grupo B, com seis pontos.

O Grêmio não vence há duas rodadas na competição, após uma derrota por 2 a 0 para o Juventude e um empate no clássico Gre-Nal, por 1 a 1.

O Pelotas também vem de um empate em um clássico contra o Brasil de Pelotas por 0 a 0. Com a oitava melhor campanha geral, o clube está garantindo o último lugar no Troféu Farroupilha, que dá vaga ao campeão na Copa do Brasil 2026.

Grêmio

O técnico Gustavo Quinteros deve repetir a mesma escalação usada na partida contra o Inter, já que pretende garantir a classificação. Alguns jogadores podem ser preservados, mas a tendência é que os jogadores titulares no último confronto sigam começando.

Provável escalação: Gabriel Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Viery; Villasanti, Dodi, Pavon, Cristaldo e Aravena; Braithwaite.

Pelotas

Ariel Lanzini também deve repetir a escalação do clássico. O técnico, na busca de se livrar do rebaixamento e garantir uma vaga na Copa do Brasil, o Lobão não tem jogadores suspensos para a partida e apenas o volante Robson está pendurado.

Provável escalação: Jorge; Vidal, Massaia, Yuri Bigode e Bryan; Robson, Mateus Silva, Venício, Cesinha e Emerson; Warlei.

Arbitragem

Árbitro : Wagner Silveira Echevarria;

: Wagner Silveira Echevarria; Assistente 1 : Tiago Augusto Kappes Diel;

: Tiago Augusto Kappes Diel; Assistente 2 : Fabulo Oliveira Diniz;

: Fabulo Oliveira Diniz; Quarto árbitro : Tiago Pires Staduto;

: Tiago Pires Staduto; VAR: Rodrigo Brand da Silva.

