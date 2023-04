Política Ministro da Justiça determina que a Polícia Federal instaure inquérito para investigar organizações nazistas no País

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2023

Flávio Dino alertou para a proliferação de discursos de ódio no País. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro da Justiça, Flávio Dino, informou, na madrugada desta quinta-feira (6), que assinou uma determinação para que a PF (Polícia Federal) instaure um inquérito para investigar organizações nazistas e neonazistas no Brasil.

Dino disse que há indícios de que haja uma atuação interestadual desses tipos de organizações. O ministro afirmou que a PF deve investigar crimes como racismo e apologia ao nazismo.

“Assinei agora determinação à Polícia Federal para que instaure inquérito policial sobre organismos nazistas e/ou neonazistas no Brasil, já que há indícios de atuação interestadual. Há possível configuração de crimes previstos na Lei 7.716/89”, afirmou o ministro nas redes sociais.

A medida foi anunciada após o ataque a uma creche que deixou quatro crianças mortas em Blumenau (SC). Dino alertou para a proliferação de discursos de ódio no País.

“Sobre ataques em escolas, as medidas cabíveis, no âmbito do Ministério da Justiça, estão em andamento. As atualizações possíveis e pertinentes serão feitas diariamente. Agradeço aos Estados que estão dialogando e trabalhando com a nossa Secretaria Nacional de Segurança Pública”, declarou o ministro.

