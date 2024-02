Geral Ministro da Justiça diz que os fugitivos do presídio de segurança máxima estão escondidos em um raio de 15 quilômetros na região de Mossoró

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2024

Ricardo Lewandowski declarou que "todos os esforços" estão concentrados na operação para recapturar os presos. (Foto: Lula Marques/Agência Brasil)

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou nessa quinta-feira (15) que os dois fugitivos da penitenciária federal de Mossoró estão escondidos em um raio de 15 quilômetros na região do entorno do presídio. Considerados presos de “alta periculosidade” e ligados ao Comando Vermelho, Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça fugiram da unidade de segurança máxima na madrugada de quarta-feira (14).

“Acreditamos que eles estejam localizados em um raio de 15 quilômetros naquela região. (…) E que eles serão recapturados num período muito breve”, afirmou o ministro.

Segundo as investigações, nenhum veículo se aproximou da penitenciária nem foi registrado o furto de carros na região, o que levou à conclusão de que os detentos estejam empreendendo a fuga a pé. O local é cercado por mata fechada.

“É um local de matas, uma zona rural e nós imaginamos que eles ainda estejam homiziados (escondidos) naquela região”, acrescentou o ministro.

Outro elemento que reforça essa suspeita é que um sítio foi arrombado nas proximidades do presídio na madrugada desta quinta. Os invasores levaram consigo roupas e alimentos.

“Temos notícias de que uma casa rural foi invadida, onde houve furto de roupas e comidas. Certamente isso pode estar relacionado a esses dois fugitivos que estão tentando sobreviver nesta área”, afirmou Lewandowski.

O ministro declarou que “todos os esforços” estão concentrados na operação para recapturar os presos. De acordo com ele, há 300 homens da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar vasculhando a área, com o auxílio de três helicópteros, drones com visão noturna e capazes de mapear pontos de calor e cães farejadores. O nome dos dois foi incluído na lista de difusão vermelha da Interpol (Polícia Internacional).

O ministro da Justiça também anunciou cinco novas medidas para reforçar a segurança nos cinco presídios federais situados em Mossoró, Catanduvas (PR), Campo Grande (MS), Porto Velho (RO) e Brasília (DF). São elas:

– Modernização no sistema de câmeras

– Reconhecimento facial na entrada e saída dos presídios

– Ampliar sistema de alarmes

– Reforço policial com 80 agentes da Polícia Penal

– Construção de muralhas ao redor das prisões

Segundo Lewandowski, as mudanças serão tomadas “imediatamente”. Os recursos sairão do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen).

Fuga em Mossoró

A fuga dos dois presos é a primeira crise de segurança pública enfrentada por Lewandowski, que foi empossado no cargo no início de fevereiro no lugar de Flávio Dino. Ainda na quarta, Lewandowski determinou o afastamento imediato do diretor da unidade prisional e escalou um interventor para comandar a gestão.

Os dois teriam fugido da penitenciária por volta das 3h por meio de uma abertura no teto da cela. Eles teriam escalado um vão por onde passa a fiação da luminária. Depois, chegaram a um canteiro de obras no pátio onde os presos tomam banho de sol. Lá, conseguiram um alicate que foi utilizado para cortar o alambrado e fugir. A dupla é ligada ao Comando Vermelho, uma facção criminosa com ampla presença no Rio de Janeiro. As informações são do jornal O Globo.

2024-02-15