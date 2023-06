Política Ministro da Justiça Flávio Dino foi estopim da irritação do presidente da Câmara dos Deputados com o governo

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2023

Ministro da Justiça (foto) viajou a Alagoas sem o presidente da Câmara. (Foto: Pedro França/Agência Brasil)

Não foram apenas os comentários do senador Renan Calheiros (MDB-AL) que estimularam o mau humor de Arthur Lira (MDB-AL) com o governo nos últimos dias. Lira também não gostou nada do fato de o ministro Flávio Dino (Justiça) ter ido nesta semana a Alagoas sem tê-lo convidado para acompanhar a comitiva ao Estado.

A irritação se refletiu em plenário. Na quarta-feira (31), Lira quase deixou caducar a medida provisória do governo que promove a reestruturação dos ministérios. Segundo o Estado de S. Paulo, foi demovido por aliados que acharam que a ação iria longe demais.

O objetivo de Lira era dar o recado de que o governo precisa dele para aprovar qualquer matéria em plenário e por isso precisa “tratá-lo com mais respeito’.

Dino cumpriu agenda com o governador de Alagoas, Paulo Dantas, para a entrega de viaturas policiais. Também anunciou investimentos de R$ 20 milhões na área da segurança pública.

Na conversa com Lula por telefone, na quarta, Lira relatou ao presidente que parlamentares estavam incomodados por não serem chamados por ministros nas agendas pelos Estados.

Marcos do Val

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) usou seu perfil no Twitter, nessa quinta-feira (1º), para fazer uma publicação provocativa contra o ministro da Justiça e Segurança Pública e colega de Congresso afastado, Flávio Dino (PSB-MA), três semanas após discutirem em audiência realizada no Senado.

O parlamentar postou uma colagem em que ele aparece utilizando uma sunga branca e o ex-governador do Maranhão, na imagem ao lado, utiliza uma peça de cor preta. Com os dizeres “cada um usa a arma que tem”, a imagem ainda traz duas identificações: a dele, que se autodenomina “SWAT” (sigla em inglês para Special Weapons and Tactics ou Armas e Táticas Especiais, em português), e a de Dino, que ele intitula como “Vingador”.

“Li alguns falando da minha altura! Vou mostrar para vocês quem é mais alto e que tem a melhor arma”, continua o parlamentar na legenda, deixando a entender que o comparativo tem o objetivo de contrastar o volume do seu pênis com o do maranhense.

A imagem veio como resposta a uma provocação do criador digital Helder Maldonado, da página “Galãs feios”. Ele respondeu um post de Do Val em que ele aparece usando uma camisa da SWAT , com a legenda “Não tenho medo da morte, tenho medo do tempo!”.

Helder então questionou: “Comprou essa camiseta na Galeria do Rock?”, em um deboche sobre a peça. O senador então encaminhou a foto, em resposta ao criador e a outros internautas. “Li alguns falando da minha altura! Vou mostrar pra vocês quem é mais alto e que tem a melhor arma!”, publicou, em referência aos tamanhos das genitálias. Ele ainda mandou a publicação em uma resposta a um de seus tweets, em que um usuário do Twitter dizia “anão”, uma brincadeira com a expressão “ah não”.

