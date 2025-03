Brasil Ministro da Saúde anuncia abertura de novo edital com 2.200 vagas para o programa Mais Médicos

Por Redação O Sul | 17 de março de 2025

Em um primeiro momento, gestores municipais deverão confirmar a adesão do município ao programa e a necessidade de postos no local. (Foto: Marcello Camargo/ABr)

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou nessa segunda-feira (17) a abertura de um novo edital de contratação de profissionais para o programa Mais Médicos. Serão mais de 2,2 mil vagas para atendimento e reposição de médicos em municípios que já participam do programa.

Em um primeiro momento, gestores municipais deverão confirmar a adesão do município ao programa e a necessidade de postos no local. Somente depois disso as inscrições estarão abertas para médicos.

A expectativa, segundo a Secretaria de Atenção Primária à Saúde, é que os profissionais assumam postos a partir de maio.

Pela primeira vez, de acordo com o secretário Felipe Proenço, o edital criará um cadastro reserva de vagas para o programa. Médicos que estiverem nesta “lista de espera” poderão assumir, a qualquer momento, postos abertos com a saída de outros profissionais.

“O cadastro de reserva é um instrumento para agilizar a chegada caso haja uma sinalização do município de que é necessário o profissional. A gente garante uma reposição num curto espaço de tempo”, disse o secretário em coletiva à imprensa nesta segunda.

O governo manterá, neste primeiro edital de 2025, a reserva de vagas para pessoas com deficiência e para negros, indígenas e quilombolas. As cotas na seleção do Mais Médicos haviam sido introduzidas no último ano.

O Mais Médicos é um programa que leva médicos para regiões nas quais há escassez ou ausência desses profissionais. Os selecionados atuam em equipes de saúde da família, responsáveis pelos primeiros atendimentos na rede pública de saúde e por encaminhar os pacientes para outras especialidades.

Hoje, o programa está presente em mais de 4,7 mil municípios do Brasil. O ministro da Saúde afirmou à imprensa que, com o novo edital anunciado nesta segunda, o número de profissionais espalhados pelo país ultrapassará 28 mil.

“Vamos assinar hoje, publicar, um edital de abertura de contratação de mais 2.200 vagas de médicos do Mais Médicos. Com essas mais de 2,2 mil vagas, a gente chega a 28 mil médicos e médicas distribuídos em todo o país, o que significa hoje o atendimento de 60 milhões de brasileiros”, disse Alexandre Padilha.

Acesso a especialidades

Segundo Padilha, os médicos que serão admitidos pelo novo edital passarão por formações voltadas a ampliar os esforços do governo federal para diminuir a fila de espera de atendimento em especialidades.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) colocou como prioridade a diminuição, em todo país, da espera na rede pública de saúde para atendimento médico de média e alta complexidade.

O governo já tem trabalhado, desde o último ano, para implementar ações de redução da fila no Sistema Único de Saúde (SUS).

“Eles [os médicos], a partir desse momento também, integram mais fortemente essa rede que busca reduzir o tempo de espera para atendimento de especialidades no nosso país”, declarou Padilha.

À imprensa, o ministro Alexandre Padilha anunciou que o Ministério da Saúde instalou nesta segunda uma sala de situação para avaliar e formular novas ações para garantir mais acesso a especialidades na saúde pública.

O espaço, segundo ele, reúne todas as secretarias da pasta e deve, em até 30 dias, desenhar o que poderá ser feito pelo governo federal para acelerar o atendimento de média e alta complexidade em todo país.

No ano passado, a então ministra Nísia Trindade lançou o programa Mais Acesso a Especialistas, que tinha justamente o objetivo de reduzir a fila no SUS. De acordo com Padilha, os esforços feitos pela gestão de Nísia também serão avaliados pela sala de situação.

O ministro afirmou que o objetivo é ampliar o que já havia sendo feito pela ex-ministra e ampliar o diálogo da pasta com gestores municipais e estaduais da saúde.

Novo formato de repasses no SUS

O ministro Alexandre Padilha voltou a defender, durante coletiva à imprensa, a revisão da tabela do SUS, mecanismo que define os valores pagos pelo governo a hospitais e clínicas privadas que atendem a rede pública.

Padilha defendeu a criação de uma tabela que “poupa tempo de atendimento”, repassando valores maiores a hospitais, Santas Casas e ambulatórios de especialidades que atendam pacientes dentro do prazo.

“Esses médicos, do Mais Médicos, têm papel fundamental em já encaminhar para esse fluxo prioritário que busca poupar o tempo. Vamos colocar uma tabela que poupa tempo para que receba mais quem atender em menos tempo”, afirmou. As informações são do portal G1.

