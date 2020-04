Política Ministro da Saúde confirma presença em reunião ministerial com Bolsonaro

14 de abril de 2020

O encontro ocorre, semanalmente, e deve ser o primeiro entre Mandetta (E) e Bolsonaro após a entrevista na qual o ministro pediu discurso único e fez críticas ao presidente

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, estará na reunião ministerial com o presidente Jair Bolsonaro. A informação foi confirmada por fontes do governo.

Marcada para a tarde desta terça-feira (14), o encontro ocorre, semanalmente, e deve ser o primeiro entre Mandetta e Bolsonaro após a entrevista na qual o ministro pediu discurso único e fez críticas ao presidente.

Ao programa “Fantástico”, da TV Globo, que foi ao ar na noite de domingo (12), o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, falou da relação atual com o presidente da República, Jair Bolsonaro, fez previsões sobre o futuro do país diante da pandemia e defendeu a necessidade de uma “fala única” neste momento. Mandetta declarou que a falta de um direcionamento comum entre ministério e governo deixa o brasileiro confuso.

“Se eu estou ministro da Saúde, eu estou ministro da Saúde por obra de nomeação do presidente. O presidente olha muito também pelo lado da economia. E chama muito a atenção o lado da economia. O Ministério da Saúde entende a economia, entende a cultura e educação, mas chama pelo lado de equilíbrio de proteção à vida. Eu espero que essa validação dos diferentes modelos de enfrentamento dessa situação possa ser comum e que a gente possa ter uma fala única, unificada. Por que isso leva para o brasileiro uma dubiedade: ele não sabe se escuta o ministro da Saúde, se ele escuta o presidente, quem é que ele escuta.”

Na segunda-feira (13), Bolsonaro disse a jornalistas, na saída do Palácio do Alvorada, que não assistiu à entrevista. Ainda na segunda-feira, Mandetta não esteve na coletiva do ministério, que atualiza os dados do coronavírus, no Palácio do Planalto.

