Brasil Ministro da Saúde diz que pandemia deve ser rebaixada para endemia até o início do mês que vem

Por Redação O Sul | 18 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Queiroga alegou que a pandemia está sob controle em vários Estados e que a imunização está avançada. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse nesta sexta-feira (18), em Belo Horizonte (MG) que a pandemia pode ser rebaixada para endemia muito em breve. Ele participou da abertura da oficina do programa Previne Brasil, da Atenção Primária, na Cidade Administrativa, sede do governo do estado.

“Estamos bem próximos de fazer isso, né? O presidente tem uma expectativa que isso aconteça agora no final de março, começo de abril. Precisamos ver a questão epidemiológica. O presidente Bolsonaro dá a nós, do Ministério da Saúde, autonomia muito grande para nós trabalharmos e os resultados destas políticas estão aí”, falou ele.

O ministro alegou que a pandemia está sob controle em vários Estados e que a imunização está avançada.

“A população brasileira está fortemente vacinada, todas as faixas etárias incluídas no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 sendo contempladas, inclusive a faixa etária de 5 a 11 anos. Até o final de março distribuiremos vacina para vacinar toda essa população. A população brasileira tem uma cultura vacinal muito grande, busca livremente às salas de vacinação, mais de 38 mil salas espalhadas por todo Brasil, e o sucesso da nossa campanha de vacinação já é reconhecida no mundo inteiro”, declarou.

Endemia

A Organização Mundial de Saúde classifica desde março de 2020 que o planeta vive uma pandemia.

Endemia é o status de doenças recorrentes, típicas, que se manifestam com frequência em uma determinada região, mas para a qual a população e os serviços de saúde já estão preparados.

Se o rebaixamento de fato ocorrer, a doença provocada pelo coronavírus deixará de ser vista como uma emergência de saúde e muitas das restrições, como a proibição de aglomerações e a exigência do passaporte vacinal, deixarão de ser aplicadas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil