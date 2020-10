Política Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, é internado em Brasília após exames

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Diagnosticado com Covid-19 há nove dias, Pazuello fez exames nesta sexta-feira para monitorar infecção Foto: Isac Nóbrega/PR Diagnosticado com Covid-19 há nove dias, Pazuello fez exames nesta sexta-feira para monitorar infecção. (Foto: Isac Nóbrega/PR) Foto: Isac Nóbrega/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi internado em um hospital particular de Brasília nesta sexta-feira (30). Exames indicaram um quadro de desidratação e, por isso, Pazuello ficou no hospital para receber soro.

Até as 22h30, o ministro da Saúde seguia em monitoramento no hospital, e sem horário previsto para alta. Segundo o ministério, Pazuello permaneceu no hospital “para hidratação e acompanhamento médico e deve ser liberado em breve”.

Pazuello já tinha enfrentado um quadro de desidratação na última semana, quando descobriu estar infectado pelo novo coronavírus. O ministro anunciou ter contraído Covid-19 no último dia 21, há nove dias.

Além da desidratação, Pazuello relatou febre e dores de cabeça. Desde então, ele cumpria isolamento no hotel de trânsito dos oficiais no Setor Militar Urbano, em Brasília.

Apesar da orientação de isolamento, em 22 de outubro – ou seja, no dia seguinte ao diagnóstico confirmado –, Pazuello apareceu em uma transmissão em rede social ao lado do presidente Jair Bolsonaro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política