Ministro da Saúde faz participação em live de dupla sertaneja e pede para população evitar aglomeração

Por Redação O Sul | 5 de abril de 2020

Em meio à pandemia do novo coronavírus, a dupla sertaneja Jorge & Mateus “quebrou” a internet com a live transmitida no YouTube na noite deste sábado (04). Intitulado “Na garagem”, o show contou até com a participação do Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que pediu novamente para evitarmos aglomerações.

“É importante que a música chegue, mas é importante não aglomerar. O show não pode parar, mas a aglomeração tem que parar”, disse Mandetta numa gravação exibida durante a live, que chegou a ter 3,1 milhões de acessos simultâneos – estabelecendo um record mundial. Além do número de cliques, a dupla também arrecadou 172 toneladas de alimentos, 10 mil frascos de álcool gel e 200 cursos para a área de saúde.

Com quatros horas e meia de duração, “Na garagem” reuniu hits da dupla como “Enquanto houver razões”, “Morena proibida” e “Vestígios”.

