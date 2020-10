Brasil Ministro da Secretaria de Governo está livre da Covid-19

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2020

Luiz Eduardo Ramos diz que está livre da doença. Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos, informou nesta segunda-feira (19), em postagem nas redes sociais, que está curado da Covid-19.

“Acabo de receber o resultado do meu teste para Covid-19. Graças a Deus, estou curado! Segui fielmente o protocolo do Ministério da Saúde e tomei hidroxicloroquina e azitromicina, além da nitazoxanida. Obrigado a todos que oraram pela minha recuperação”, afirmou. O ministro havia confirmado a infecção no último dia 10.

Ramos está entre os 11 ministros do governo que contraíram a Covid-19. Na equipe ministerial, além dele, tiveram a doença Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Bento Albuquerque (Minas e Energia), Milton Ribeiro (Educação), Onyx Lorenzoni (Cidadania), Marcos Pontes (Ciência, Tecnologia e Inovações), Wagner Rosário (Controladoria-Geral da União), Braga Netto (Casa Civil), Jorge Oliveira (Secretaria-Geral), Marcelo Álvaro Antônio (Turismo) e, mais recentemente, o ministro Fabio Faria (Comunicações). O presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, também já foram infectados pela Covid-19.

Também contraíram a Covid-19 o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Luiz Fux, os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), o procurador-geral da República, Augusto Aras, e a presidente do TST (Tribunal Superior do Trabalho), ministra Maria Cristina Peduzzi.

