Bem-Estar Cabelo embaraçado? Dicas fáceis para reduzir o nó nos fios

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2020

Caso os fios estejam embaraçando constantemente e muito ressecados, talvez seja a hora de cortar. (Foto: Reprodução)

Cabelo embaraçado? Saiba como minimizar os nós, mantendo a saúde das madeixas com alguns truques simples para aplicar no dia a dia. A tricologista Viviane Coutinho destacou alguns pontos que merecem a sua atenção. Tenha em mente que existem muitas situações que podem expor as mechas a algum tipo de agressão como o uso da química, o cloro da piscina e a aplicação de secador. Todo esse atrito pode influenciar no cabelo embaraçado e na queda. Confira as dicas para evitar a quebra dos fios!

Evite usar um pente ou escova durante o banho

Está acostumada a desembaraçar o cabelo durante o banho com uma escova ou pente? A gente sabe que é mais fácil, porém este costume pode estar acabando com a saúde dos fios. Isto porque pentear a madeixa muito molhada pode deixá-la quebradiça. “Quando ele está encharcado, fica mais elástico, então tende a quebrar com mais facilidade”, explica a tricologista Viviane Coutinho. Por isso, o ideal é evitar a fricção nos fios encharcados e esperar secar um pouco antes de pentear.

Use os dedos para desembaraçar o cabelo no banho

O uso do pente e da escova deve ser evitado durante o banho, mas esta regra não inclui os dedos! Uma técnica que deve ser usada durante a higienização dos fios é desembaraçar com as mãos. “Quando ele está mais embaraçado, a gente precisa devolver mais emoliência. No banho, condicione os fios para devolver a flexibilidade e vá desembaraçando com os dedos”, indica a profissional.

Desembarace o cabelo úmido com um pente

Mas como é o jeito certo para desembaraçar o cabelo? O ideal, de acordo com a tricologista, é deixar os fios secarem um pouco. Vale, até mesmo, retirar o excesso de água envolvendo as mechas com uma toalha, sem friccionar. “Se os cabelos ainda estiverem embaraçados, use um pente de dente largo para depois usar um outro específico para os seus cabelos”, ensina Viviane Coutinho.

Encontre o cosmético certo

Encontrar o shampoo e o condicionador certo pode minimizar os nós no cabelo. Identifique a necessidade dos seus fios aliado a textura do mesmo para encontrar o ideal. “É preciso usar produtos específicos para os nossos cabelos, respeitando as necessidades”, pontuou. A partir disso, potencialize a hidratação no seu cronograma capilar para dar força e repor a água.

Cabelo com muitos nós? Está na hora de cortar!

Caso os fios estejam embaraçando constantemente e muito ressecados, talvez seja a hora de desapegar! Os nós só vão diminuir através do corte (que tal apostar em um da moda?). “Se eu tiver muito tempo sem cortar os cabelos, se eu for uma pessoa que me submeto muito à químicas e agressões físicas, chega um momento que só cortando mesmo”, pontua a tricologista Viviane Coutinho. Para manter a saúde e evitar este tipo de caso, o ideal é aparar as pontas a cada 3 meses, proporcionando um crescimento saudável dos fios.

