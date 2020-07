Política Ministro da Secretaria de Governo, general Ramos é transferido para a reserva

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2020

Luiz Eduardo Ramos vinha conversando com Bolsonaro sobre ir para a reserva e se dedicar mais à articulação política

O general quatro estrelas do Exército e ministro da Secretaria de Governo Luiz Eduardo Ramos foi transferido para a reserva remunerada. A decisão foi publicada na madrugada desta quinta-feira (16) no Diário Oficial da União.

O general pretendia aposentar a farda, migrando para a reserva. Há cerca de um mês, ele vinha conversando com o presidente Jair Bolsonaro sobre o desejo de passar para a reserva do Exército e se dedicar mais à articulação política do governo, pela qual negocia com partidos políticos.

“Completo 1 ano compondo o time do nosso Presidente @jairbolsonaro, agora não mais na ativa, e sigo firme no compromisso de construir um Brasil digno para os brasileiros, com os mesmos valores conservadores do nosso Presidente”, postou Ramos no Twitter.

Ramos já havia comunicado ao Alto Comando do Exército sobre seu desejo de ir para a reserva. Aliados dele afirmaram que o ministro tomou a decisão “irrevogável” para acabar com especulações de que haveria envolvimento de militares da ativa na política. A ida para a reserva, segundo a colunista, também sinaliza a crença de Ramos de que o governo de Jair Bolsonaro dará certo.

Ramos foi para a Secretaria de Governo em junho de 2019, no lugar de Carlos Alberto dos Santos Cruz, general de reserva do Exército que deixou o cargo em 13 de junho do ano passado. O objetivo do presidente Jair Bolsonaro com a mudança à época foi evitar um atrito com a ala militar do governo.

