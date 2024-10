Política Ministro das Relações Exteriores afirma ser “indispensável” compra de novo avião rápido e seguro

Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2024

O chanceler disse ser indispensável para um País com a projeção internacional do Brasil ter “um meio de transporte rápido e seguro” Foto: Divulgação O chanceler disse ser indispensável para um País com a projeção internacional do Brasil ter “um meio de transporte rápido e seguro”. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Um dos passageiros do avião presidencial que teve uma pane no México, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, defendeu a compra de duas novas aeronaves para atender a Presidência da República. O chanceler disse ser indispensável para um País com a projeção internacional do Brasil ter “um meio de transporte rápido e seguro”.

No dia 1º, a aeronave, modelo Airbus A319CJ, que trazia o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o chanceler e outras e autoridades de volta ao Brasil, enfrentou problemas técnicos em um dos motores logo após decolar da Cidade do México e precisou sobrevoar a capital do país por quase cinco horas antes de retornar ao aeroporto.

“Eu sou totalmente favorável à compra de um novo avião. E não pode ser um, tem que ser dois, porque tem que ter um reserva. Primeiro, para um país da dimensão continental do Brasil e um país com a projeção que o Brasil tem no mundo, é absolutamente indispensável ter um meio de transporte rápido, seguro, que ele [presidente] possa ir e voltar no menor tempo possível”, disse.

Vieira argumentou ainda que as reuniões de organizações internacionais têm se multiplicado e, portanto, o governo brasileiro não pode ficar de fora. “E não é só o país da dimensão do Brasil e da presença internacional. É o número grande de reuniões internacionais, de organismos internacionais, que tem se multiplicado nos últimos anos. E o Brasil não pode estar ausente de nada disso. Então, eu acho que é absolutamente necessário um novo avião presidencial”, citou.

O chanceler diz que, apesar do incidente, não houve pânico dentro da aeronave. “Não passamos por nenhum susto, não houve uma pane no motor, mas não foi, não houve uma crise, um pânico dentro do avião. Voltamos ao aeroporto da Cidade do México e passamos para o avião reserva”, resumiu.

Na sexta-feira (11), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou a pane enfrentada pelo avião presidencial no México. “Todo mundo teve tempo de repensar sua vida. Pensei muito o que eu tinha feito na vida, o que ainda tinha para fazer. A gente pensa como ser humano, o que cometeu de erro, de acerto, se passou pela Terra como um cara bom”, declarou Lula em entrevista no Ceará.

O chefe do Executivo reiterou, durante a entrevista, que é preciso adquirir novas aeronaves para o deslocamento do próprio presidente e dos ministros de Estado.

Lula contou, inclusive, sobre o pedido feito ao ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, para que elaborasse propostas visando a compra das aeronaves. “Tiramos uma lição: nós vamos comprar não apenas um avião, mas a gente precisa comprar alguns aviões. No Brasil, que tem dimensões continentais, nós precisamos nos preparar, não podemos ser pegos de surpresa”, disse Lula.

“Pedi para o ministro da Defesa fazer uma proposta e vamos comprar um avião para o presidente da República. A ignorância não pode prevalecer. Um avião para o presidente é para a instituição, quem quer que seja o presidente. E vamos comprar outros aviões, porque os ministros precisam viajar”, concluiu o presidente.

2024-10-13