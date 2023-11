Economia Ministro das Relações Institucionais diz que “não há qualquer iniciativa do governo de alterar a meta fiscal”

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2023

Informação havia sido dita pelo relator do Orçamento. Na foto, o ministro Alexandre Padilha Foto: Gil Ferreira/Ascom/SRI Informação havia sido dita pelo relator do Orçamento, deputado Danilo Forte (União-CE), nesta quinta-feira (16) Foto: Gil Ferreira/Ascom/SRI Foto: Gil Ferreira/Ascom/SRI

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, confirmou que “não há qualquer iniciativa do governo de alterar a meta fiscal”. A informação havia sido dita pelo relator do Orçamento, deputado Danilo Forte (União-CE), nesta quinta-feira (16).

“Primeiro objetivo é deixar claro e explícito que não há qualquer iniciativa do governo de alterar a meta fiscal já estabelecida na LDO [Lei de Diretrizes Orçamentárias] que o governo encaminhou. Não existe nem vai existir qualquer iniciativa do governo de alterar essa meta fiscal. O governo acredita e nosso foco tem que estar concentrado nas medidas que melhorem a arrecadação no País, fazem justiça tributária e esforço de combater qualquer pauta que desorganize o orçamento público do país”, disse Padilha.

O parlamentar esteve reunido no Palácio do Planalto com os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Esther Dweck (Gestão e Inovação) e Simone Tebet (Planejamento e Orçamento).

O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), também participou. Havia uma expectativa de participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que não se confirmou.

