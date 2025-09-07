Segunda-feira, 08 de setembro de 2025

Brasil Ministro de Lula que recebeu ordem de seu partido para sair do cargo ainda permanece e usa boné escrito “Brasil Soberano”

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2025

Ministro do Turismo, Celso Sabino, com boné 'Brasil Soberano'. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

O ministro do Turismo, Celso Sabino (União-PA), chamou atenção nos bastidores do desfile do 7 de setembro na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, neste domingo (7), ao usar um boné azul escrito “Brasil Soberano” em meio ao desembarque do União Brasil do governo.

Sabino foi um dos únicos ministros a usar o adereço na tribuna do evento. O boné foi distribuído para alguns participantes antes do desfile. Outros ministros optaram por não colocar o acessório na cabeça ou apenas segurá-lo com as mãos, como foi o caso, por exemplo, do ministro da Defesa, José Múcio.

A atitude de Sabino pôde ser vista como um aceno já que o ministro tem feito um esforço nos bastidores para tentar se manter no cargo por mais tempo. Sabino está sendo pressionado pela cúpula do União Brasil a deixar o ministério depois que o partido antecipou a discussão para o desembarque do governo.

Ainda assim, interlocutores da legenda consideram a saída do governo irreversível e dizem que, se Sabino não sair do governo “por bem”, a alternativa será expulsá-lo da agremiação.

‘Brasil Soberano’

O governo escolheu o mote “Brasil Soberano” para o desfile deste ano, mesmo termo utilizado nas ações de resposta ao tarifaço imposto pelo presidente dos EUA, Donald Trump, que determinou uma sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros.

Ao justificar a elevação da tarifa sobre o Brasil, Trump citou Jair Bolsonaro (PL) e disse ser “uma vergonha internacional” o julgamento do ex-presidente no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado.

Desde julho, quando Trump anunciou o tarifaço, Lula, ministros e parlamentares apostam no discurso de defesa da soberania do país e nas críticas a Trump.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, procurou integrantes da cúpula do União Brasil, aliados no Congresso e colegas do governo Lula (PT) nos últimos dias numa ofensiva para tentar permanecer no cargo, com o argumento de fortalecer sua candidatura ao Senado em 2026.

A federação União Progressista, uma aliança do partido com o Progressistas (PP), anunciou desembarque do governo nesta semana e determinou que políticos com mandato que ocupem cargos na Esplanada devem deixar os postos até o dia 30 de setembro, sob pena de serem expulsos. Com informações da Folha de São Paulo.

