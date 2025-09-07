Segunda-feira, 08 de setembro de 2025

Mundo Estados Unidos em Guerra: Trump ameaça ocupar Chicago

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2025

Em resposta à postagem, o governador de Illinois, JB Pritzker, um democrata, chamou Trump de "aspirante a ditador". (Foto: Reprodução de vídeo)

O presidente Donald Trump reforçou suas promessas de enviar tropas da Guarda Nacional e agentes de imigração para Chicago, postando uma imagem em paródia ao filme Apocalypse Now mostrando uma bola de fogo enquanto helicópteros sobrevoam a segunda maior cidade do país.

“Adoro o cheiro de deportações pela manhã”, escreveu Trump em sua rede social. “Chicago está prestes a descobrir por que é chamada de Departamento de GUERRA.”

O presidente não deu detalhes além do título “Chipocalypse Now”, uma brincadeira com o título do filme de Francis Ford Coppola de 1979, ambientado na Guerra do Vietnã, no qual um personagem diz: “Adoro o cheiro de napalm pela manhã”.

Em resposta à postagem, o governador de Illinois, JB Pritzker, um democrata, chamou Trump de “aspirante a ditador”.

Na sexta-feira, Trump assinou uma ordem executiva buscando renomear o Departamento de Defesa como Departamento de Guerra, após meses de campanha para ser considerado para o Prêmio Nobel da Paz. A renomeação requer aprovação do Congresso.

A ilustração na postagem de Trump o mostra contra o pano de fundo do horizonte de Chicago, usando um chapéu igual ao do tenente-coronel Kilgore, interpretado por Robert Duvall no filme.

A postagem de Trump no fim de semana segue suas repetidas ameaças de adicionar Chicago à lista de outras cidades lideradas por democratas que ele tem como alvo para uma ampliação da aplicação da lei federal. Seu governo está pronto para intensificar a aplicação da lei de imigração em Chicago, como fez em Los Angeles, e enviar tropas da Guarda Nacional.

Além de enviar tropas para Los Angeles em junho, Trump as enviou desde o mês passado para Washington, como parte de sua intervenção sem precedentes na capital do país.

Ele também sugeriu que Baltimore e Nova Orleans poderiam receber o mesmo tratamento e, na sexta-feira, chegou a mencionar que as autoridades federais poderiam se dirigir a Portland, Oregon, para “eliminá-los”, referindo-se aos manifestantes. Ele pode ter se referido erroneamente a um vídeo de manifestações naquela cidade há anos.

Os detalhes sobre a operação prometida por Trump em Chicago são escassos, mas já há uma oposição generalizada. Líderes municipais e estaduais afirmaram que planejam processar o governo Trump. Pritzker, um possível candidato à presidência em 2028, também se opõe veementemente à operação.

O presidente “está ameaçando entrar em guerra com uma cidade americana”, escreveu Pritzker no X sobre uma imagem da postagem de Trump. “Isso não é brincadeira. Isso não é normal.”

Ele acrescentou: “Donald Trump não é um homem forte, ele é um homem assustado. Illinois não será intimidada por um aspirante a ditador.”

Trump sugeriu que tem poderes quase ilimitados quando se trata de mobilizar a Guarda Nacional. Com informações do portal Correio Braziliense.

