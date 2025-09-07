Mundo Trump recebe para jantar os maiores empresários do planeta

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Trump sinalizou que esse compromisso ajudaria a proteger a empresa de tarifas sobre semicondutores que estão em preparação pelo governo americano. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reuniu alguns dos principais executivos do setor de tecnologia em um jantar na Casa Branca que serviu como vitrine para promessas bilionárias de investimento em inteligência artificial no país.

A lista de convidados incluiu nomes das maiores empresas em valor de mercado do mundo, como Mark Zuckerberg (Meta), Tim Cook (Apple), Sam Altman (OpenAI), Sundar Pichai e Sergey Brin (Alphabet, Google), Satya Nadella e Bill Gates (Microsoft), além de Lisa Su (AMD) e Safra Catz (Oracle). Ausências notáveis foram Elon Musk, CEO da Tesla que rompeu com Trump, e Jensen Huang, CEO da Nvidia.

Em um discurso de abertura, Trump abordou uma das maiores preocupações da indústria: a disponibilidade de energia para sustentar o crescimento de data centers que alimentam o boom da IA.

“Estamos facilitando muito para vocês em termos de capacidade elétrica e de licenças”, afirmou. “Estamos liderando a China por uma margem enorme.”

Ao longo da noite, os executivos foram convidados a detalhar seus planos de expansão doméstica, em tom de agradecimento às políticas da Casa Branca. Zuckerberg foi o primeiro a falar.

Pressionado pelo presidente americano, ele disse que a Meta pretende investir “ao menos US$ 600 bilhões” até 2028 em infraestrutura nos EUA, incluindo um megacentro de dados de US$ 50 bilhões em Louisiana. “Isso é bastante”, reagiu Trump.

Cook destacou o plano anunciado no mês passado da Apple de ampliar em US$ 100 bilhões seus gastos com manufatura nos EUA, elevando a promessa total para US$ 600 bilhões.

Trump sinalizou que esse compromisso ajudaria a proteger a empresa de tarifas sobre semicondutores que estão em preparação pelo governo americano.

O jantar reforçou o esforço de Trump para aproximar executivos do Vale do Silício, oferecendo cortes de impostos, flexibilização regulatória e estímulos à produção doméstica como contrapartida para investimentos.

O plano de ação coordenado por David Sacks, “czar da IA” da Casa Branca, prevê menos burocracia, mais pesquisa e desenvolvimento e expansão da produção de energia para sustentar os data centers.

Nos últimos meses, empresas anunciaram investimentos bilionários em infraestrutura nos EUA, muitas vezes para evitar tarifas que o governo usa como incentivo à produção local. Nesta quinta-feira (4), a Hitachi Energy informou que vai aplicar mais de US$ 1 bilhão em projetos de rede elétrica voltados às novas demandas da IA.

A relação de Trump com o setor tecnológico vem se estreitando desde sua posse, quando Zuckerberg, Cook e Pichai tiveram lugares de destaque após contribuírem para a cerimônia. A expectativa é que esses laços se reforcem também no contexto político, já que os republicanos miram as eleições legislativas do próximo ano.

Mais cedo, muitos dos executivos haviam participado de um encontro com a primeira-dama Melania Trump sobre inteligência artificial. Ela elogiou os líderes como “visionários” e pediu cooperação para uma adoção responsável da tecnologia.

O jantar deveria ter ocorrido no renovado Jardim das Rosas, onde Trump mandou instalar pisos de pedra e mesas de recepção, mas o mau tempo levou o evento para o salão de banquetes da Casa Branca.

CEOs bajulam Trump em discursos

Após o discurso de abertura do presidente americano, os executivos tiveram um momento para detalhar suas promessas de investimento nos EUA e aproveitaram para agradecer às políticas de IA do governo republicano.

O CEO da dona do Instagram, Facebook e WhatsApp disse a Trump que a empresa investirá “pelo menos US$ 600 bilhões” nos EUA nos próximos anos “para construir data centers e infraestrutura para impulsionar a próxima onda de inovação”.

Em outro momento, em resposta a pergunta direcionada a Trump e Zuckerberg sobre políticas digitais do Reino Unido, o presidente americano disse em tom de brincadeira que era o início da carreira política do executivo da Meta. “Não é, não”, respondeu Zuckerberg. Com informações do portal Folha de São Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/trump-recebe-para-jantar-os-maiores-empresarios-do-planeta/

Trump recebe para jantar os maiores empresários do planeta

2025-09-07