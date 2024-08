Geral Ministro de Maduro acusa os Estados Unidos de tentativa de golpe na Venezuela

2 de agosto de 2024

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela declarou Maduro vitorioso no pleito. (Foto: Reprodução)

O ministro das Relações Exteriores venezuelano, Yvan Gil, acusou nessa sexta-feira (2) os Estados Unidos de tramarem um golpe de Estado na Venezuela. O chanceler fez a acusação ao criticar a posição de Washington, que, na quinta-feira (1º), disse reconhecer vitória da oposição nas eleições realizadas no país no fim de semana.

“A Venezuela rejeita as graves, e, mais ainda, ridículas declarações, atribuídas ao secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, nas quais pretende assumir o papel do Poder Eleitoral venezuelano, demonstrando que o governo dos Estados Unidos está à frente do golpe de Estado que se pretende fazer contra a Venezuela, promovendo uma agenda violenta contra o povo venezuelano e suas instituições”, declarou Gil.

Na quinta-feira, Blinken afirmou estar “claro para os Estados Unidos” que Edmundo González, o candidato do bloco de oposição a Maduro, venceu o pleito, dadas as “enormes evidências”. O secretário norte-americano argumentou que a oposição já apresentou as atas eleitorais — documentos que registram a quantidade de votos e o resultado em cada local de votação na Venezuela – mostrando vitória de González.

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela, que é a Justiça eleitoral do país, ainda não apresentou as atas, alegando uma falha no sistema causada por um ataque hacker orquestrado pela oposição. Mesmo assim, o CNE declarou Maduro vitorioso no pleito.

Já a oposição montou um site no qual incluiu cerca de 80% das atas às quais teve acesso por meio dos observadores e representantes que estiveram nos locais de votação no dia das eleições.

Os EUA, além de países como o Brasil, o México e a Colômbia, pediram ao governo venezuelano que disponibilize as atas e que a contagem seja submetida a observadores internacionais. Na quinta, Maduro anunciou que o Tribunal Supremo de Justiça venezuelano, cuja grande maioria de juízes foi indicada por ele, faria uma auditoria dos votos ainda nessa sexta-feira com a presença da oposição.

Também nesta sexta, o partido Vente Venezuela, da oposição, afirmou que sua sede, em Caracas, foi invadida por homens armados encapuzados. Segundo a oposicionista María Corina Machado, eles agrediram funcionários do partido e levaram computadores do local.

Segundo a sigla, os criminosos buscavam as atas da votação, mas não as encontraram.

A oposição convocou uma manifestação neste sábado (3) em Caracas, com a presença da oposicionista María Corina Machado e do candidato da oposição Edmundo González.

Na quinta-feira (1º), Nicolás Maduro disse ter prendido mais de 1.200 pessoas após os protestos que tomaram o país após a eleição venezuelana em 28 de julho. Maduro prometeu capturar outras mil pessoas.

“Todos os criminosos fascistas vão para Tocorón e Tocuyito, para prisões de segurança máxima, para que paguem pelos seus crimes perante o povo”, escreveu em uma publicação na rede social X.

A Venezuela mergulhou em um impasse político e social após o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) ter declarado o atual presidente, Nicolás Maduro, reeleito na eleição do último domingo, 28 de julho, e a oposição alegar ter havido fraude.

O resultado é contestado pela oposição, liderada por María Corina Machado, por Edmundo González e pela comunidade internacional. As acusações são de falta de transparência da autoridade eleitoral venezuelana e há pedidos para a publicação dos resultados das urnas.

A PUD afirma que González, que disputou a eleição contra o atual presidente, recebeu 67% dos votos, contra 30% de Maduro.

Manifestações eclodiram por todo o país e pelo menos 12 pessoas haviam morrido até esta quinta, segundo ONGs que atuam no país. As informações são do portal de notícias G1.

