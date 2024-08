Inter Com treino técnico e tático, Inter ajusta os últimos detalhes para o jogo contra o Palmeiras

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2024

O grupo de atletas do Inter realizou, na manhã dessa sexta-feira (2), mais uma atividade visando o próximo desafio. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

O grupo de atletas do Inter realizou, na manhã dessa sexta-feira (2), mais uma atividade visando o próximo desafio pelo Campeonato Brasileiro. Neste domingo (4), o Inter encara o Palmeiras, às 17h, no Beira-Rio. A partida é válida pela 21ª rodada do torneio nacional.

No CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, o plantel iniciou a sessão de treinos na academia. Em seguida, o elenco comandado por Roger Machado fez a quarta atividade da semana, com a execução treinos técnicos e táticos.

Para montar o grupo que entra em campo, o técnico Roger Machado poderá ter à sua disposição alguns jogadores que estão deixando o departamento médico. Nesta semana, Vitão, Wanderson, Lucca Holanda e Thiago Maia voltaram aos trabalhos.

Já Charles Aránguiz rescindiu seu contrato e não joga mais com a camisa do Inter. “O Sport Club Internacional informa que estabeleceu acordo com o jogador Charles Aránguiz para a rescisão antecipada de seu contrato de trabalho”, informou o clube.

Calendário

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) atualizou as datas das rodadas 5 e 6 do Campeonato Brasileiro. Originalmente previstas para o começo do maio, as partidas do Inter contra o Juventude, no Beira-Rio, e o Cruzeiro, no Mineirão, precisaram ser adiadas em virtude das enchentes no Rio Grande do Sul, e foram remarcadas para os próximos dias 14 e 28 de agosto.

Confira abaixo o calendário atualizado do Colorado no oitavo mês do ano:

– 04/08 (DOM) – 17h – Internacional x Palmeiras – Beira-Rio;

– 11/08 (DOM) – 19h – Internacional x Athletico-PR – Beira-Rio;

– 14/08 (QUA) – 19h30 – Internacional x Juventude – Beira-Rio;

– 18/08 (DOM) – 16h – Atlético-GO x Internacional – Antônio Accioly;

– 25/08 (DOM) – 16h – Internacional x Cruzeiro – Beira-Rio;

– 28/08 (QUA) – 19h30 – Cruzeiro x Internacional – Mineirão.

2024-08-02