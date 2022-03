Política Ministro de Minas e Energia diz que política de preços da Petrobras não mudará

Por Redação O Sul | 30 de março de 2022

Ministro afirmou que "nem se quisesse" mudaria a política sobre os combustíveis. Foto: Agência Brasil Ministro afirmou que "nem se quisesse" mudaria a política sobre os combustíveis. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse nesta quarta-feira (30) que a política de preços da Petrobras não mudará com a saída do general Silva e Luna da presidência da estatal para que Adriano Pires assuma.

“Nem se nós quiséssemos (mudar a política). Isso já está bem claro. Não tem como fazer mudança de política de preços”, afirmou.

Questionado sobre a entrada de Pires, o ministro afirmou que não muda “absolutamente nada”. “Estou no meu quarto secretário de petróleo e gás. Em outra área já é meu terceiro secretário. Quando há mudança o intuito é que a gestão seja melhor e governança seja melhor, de acordo com as circunstâncias. A Petrobras foi muito bem gerida pelo Castelo Branco, excepcionalmente bem gerida pelo general Silva e Luna e esperamos que seja melhor ainda gerida agora com o Adriano Pires”.

“Foi uma escolha discricionária do presidente Jair Bolsonaro de colocar pessoas que ele entende ser melhor. É uma escolha pessoal do presidente que visa assessorar melhor.”

