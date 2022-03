Porto Alegre Concluída a primeira fase de modernização da iluminação pública em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 30 de março de 2022

Parceria entre prefeitura e empresa privada já investiu R$ 32 milhões no plano. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

O plano da prefeitura para modernizar a iluminação pública de Porto Alegre teve finalizada nesta semana a sua primeira etapa, com a instalação de mais de 50 mil lâmpadas do tipo “led” em diferentes regiões da cidade ao longo deste mês. Sob comando da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb), as equipes da concessionária IPSul trabalham em 89 dos 92 bairros.

Por meio dessa parceria público-privada, os trabalhos começaram em junho do ano passado para substituir as lâmpadas de vapor de sódio pelo novo sistema, mais econômico e duradouro. Antes disso, foi realizado um projeto-piloto em setembro de 2020 para substituição de 2,5 mil pontos de luz, nas avenidas Assis Brasil, Bento Gonçalves, Ipiranga e Cavalhada.

“Em algumas áreas o serviço está mais avançado, ao passo que em outros está recém começando”, explica o secretário municipal de Serviços Urbanos, Marcos Felipi.

O projeto deu prioridade a locais com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), para só depois se estender às demais. Após a instalação do equipamento, são realizadas medições para checar se a iluminação está dentro dos parâmetros estabelecidos no contrato.

Até agora, já foram investidos pelo menos R$ 32 milhões no plano. A primeira etapa da modernização gerou uma economia de 35,8% de energia (o que representa aproximadamente R$ 620 mil). Após a troca de todas as luminárias, essa redução deve passar dos 55%, gerando redução mensal de R$ 1,3 milhão na conta de luz a ser paga pela prefeitura.

Já na terceira etapa do plano, serão implantados sistemas de telegestão nas vias mais movimentadas da cidade e nos monumentos com iluminação de destaque. Esse sistema é capaz de acionar, desligar e/ou controlar o fluxo luminoso (dimerizar) dos pontos de iluminação pública, detectar falhas e medir a temperatura de funcionamento.

Para solicitar a manutenção de lâmpadas e luminárias, é preciso abrir um protocolo no aplicativo 156+POA que irá direcionar o contribuinte para a página da concessionária. Os pedidos ainda podem ser feitos pelo telefone 156. O uso de fotografias da ocorrência auxilia na detecção dos problemas por parte dos técnicos.

Postes históricos

O plano de modernização contempla, ainda, a recuperação e instalação de lâmpadas de led nos postes históricos da cidade. Até agora, a empresa já fez a reforma e pintura de 313 estruturas desse tipo e instalou o novo sistema em 396 unidades.

Dos 43 postes da Rua da Praia que foram removidos para restauro, por exemplo, 26 já estão de volta ao local de origem – o restante deve ser entregue até o final deste semestre. Cada um tem aproximadamente 30 peças e passa por um processo minucioso de restauro, devido a problemas como corrosão e desgaste causado pelo tempo.

(Marcello Campos)

