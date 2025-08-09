Política Ministro de Portos e Aeroportos diz que a China quer ampliar relação com o Brasil em meio ao tarifaço

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2025

Silvio Costa Filho disse que as taxas da Casa Branca tem motivação política, não comercial, e criticou tarifas Foto: José Cruz/Agência Brasil (Foto: José Cruz/Agência Brasil) Foto: José Cruz/Agência Brasil

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse durante o Seminário Esfera Infra que a China e outros países asiáticos querem ampliar suas relações comerciais com o Brasil em meio ao tarifaço dos Estados Unidos. O evento acontece no Recife neste sábado (9).

Ainda sobre a resposta às medidas de Donald Trump, o ministro destacou esforços do Ministério da Agricultura para abertura de novos mercados para os produtos brasileiros: quase 400 até este ponto do mandato. Também disse que o setor privado acelera o processo de diversificação de destinos as suas mercadorias.

Silvio Costa Filho criticou o tarifaço da Casa Branca, contestou a imposição de taxas enquanto o Brasil tem déficit comercial com os Estados Unidos e afirmou que as motivações de Donald Trump são políticas e não comerciais.

“O que estamos vendo agora é que, em menos de oito meses, o presidente Trump pode levar os Estados Unidos à recessão e ao desemprego e prejudica a economia mundial. O que ele faz é um desrespeito à agenda internacional, e o Brasil sendo prejudicado por essas decisões tomadas”, disse.

No evento o ministro recebeu da Esfera Brasil um estudo que propõe um modelo “modernizado” de ponte aérea no Brasil, a partir de um sistema flexível de tarifas e solução extrajudicial de conflitos, a fim de aumentar a eficiência do setor.

A principal característica deste novo sistema seria substituir penalidades por alterações de voos por um contrato com remarcação gratuita. A ideia é diminuir riscos para o consumidor, representando uma espécie de “seguro” contra imprevistos.

