Sábado, 09 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Ministro de Portos e Aeroportos diz que a China quer ampliar relação com o Brasil em meio ao tarifaço

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Silvio Costa Filho disse que as taxas da Casa Branca tem motivação política, não comercial, e criticou tarifas

Foto: José Cruz/Agência Brasil
(Foto: José Cruz/Agência Brasil)

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse durante o Seminário Esfera Infra que a China e outros países asiáticos querem ampliar suas relações comerciais com o Brasil em meio ao tarifaço dos Estados Unidos. O evento acontece no Recife neste sábado (9).

Ainda sobre a resposta às medidas de Donald Trump, o ministro destacou esforços do Ministério da Agricultura para abertura de novos mercados para os produtos brasileiros: quase 400 até este ponto do mandato. Também disse que o setor privado acelera o processo de diversificação de destinos as suas mercadorias.

Silvio Costa Filho criticou o tarifaço da Casa Branca, contestou a imposição de taxas enquanto o Brasil tem déficit comercial com os Estados Unidos e afirmou que as motivações de Donald Trump são políticas e não comerciais.

“O que estamos vendo agora é que, em menos de oito meses, o presidente Trump pode levar os Estados Unidos à recessão e ao desemprego e prejudica a economia mundial. O que ele faz é um desrespeito à agenda internacional, e o Brasil sendo prejudicado por essas decisões tomadas”, disse.

No evento o ministro recebeu da Esfera Brasil um estudo que propõe um modelo “modernizado” de ponte aérea no Brasil, a partir de um sistema flexível de tarifas e solução extrajudicial de conflitos, a fim de aumentar a eficiência do setor.

A principal característica deste novo sistema seria substituir penalidades por alterações de voos por um contrato com remarcação gratuita. A ideia é diminuir riscos para o consumidor, representando uma espécie de “seguro” contra imprevistos.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Presidente da Rússia e Lula conversam por telefone sobre guerra na Ucrânia e Brics
Um ano depois de tragédia da Voepass em São Paulo, familiares inauguram memorial
https://www.osul.com.br/ministro-de-portos-e-aeroportos-diz-que-a-china-quer-ampliar-relacao-com-brasil-em-meio-ao-tarifaco/ Ministro de Portos e Aeroportos diz que a China quer ampliar relação com o Brasil em meio ao tarifaço 2025-08-09
Deixe seu comentário

Últimas

Brasil Um ano depois de tragédia da Voepass em São Paulo, familiares inauguram memorial
Mundo Presidente da Rússia e Lula conversam por telefone sobre guerra na Ucrânia e Brics
Inter Inter terá time alternativo contra o Bragantino pelo Brasileirão antes de duelo decisivo na Libertadores
Grêmio Grêmio recebe o Sport e busca de virada no Brasileirão
Inter Inter visita o Bragantino em busca de recuperação no Brasileirão
Rio Grande do Sul Neve chega ao Rio Grande do Sul e a Santa Catarina: saiba como fica o frio nos próximos dias
Mundo Zelenski critica reunião entre Trump e Putin e rejeita ceder território ucraniano
Porto Alegre Confira os locais de Porto Alegre com presença do radar móvel da EPTC
Inter Pedro Kauã é relacionado pelo Inter para enfrentar o Bragantino
Grêmio Grêmio encara o Sport na Arena em busca de reverter histórico negativo na Série A
Pode te interessar

Política Presidente da Câmara envia a Corregedoria denúncias contra 14 deputados que obstruíram plenário

Política Presidente da Câmara dos Deputados sinaliza que Eduardo Bolsonaro pode perder o cargo: “Não há mandato à distância”

Política Governo Lula avalia que a decisão de Alexandre de Moraes unificou a direita, mas mantém respaldo ao ministro do Supremo

Política Líder do partido de Bolsonaro na Câmara dos Deputados nega acordo com o presidente da Casa por anistia e pede desculpas pela ocupação do plenário