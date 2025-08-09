Mundo Presidente da Rússia e Lula conversam por telefone sobre guerra na Ucrânia e Brics

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2025

Ligação durou cerca de 40 minutos; presidente russo (D) agradeceu o "empenho e interesse do Brasil" em solução do conflito, de acordo com Palácio do Planalto Foto: Reprodução Ligação durou cerca de 40 minutos; presidente russo agradeceu "empenho e interesse do Brasil" em solução do conflito, de acordo com Palácio do Planalto Foto: Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou por telefone, neste sábado (9), com o presidente russo Vladimir Putin sobre a guerra na Ucrânia e o Brics. A ligação, que durou cerca de 40 minutos, foi confirmada tanto pelo Palácio do Planalto quanto pelo Kremlin.

De acordo com o Planalto, Putin compartilhou informações a respeito das discussões em curso com os Estados Unidos e os recentes esforços pela paz entre Rússia e Ucrânia. “O presidente Putin agradeceu o empenho e interesse do Brasil nesse tema”, informou o Palácio do Planalto em nota.

“Lula enfatizou que o Brasil sempre apoiou o diálogo e a busca de uma solução pacífica e reafirmou que o seu governo está à disposição para contribuir com o que for necessário, inclusive no âmbito do Grupo de Amigos da Paz, lançado por iniciativa de Brasil e China”, completou.

O Kremlin acrescentou que Putin “informou ao líder brasileiro os principais resultados de sua recente reunião com o Enviado Especial do Presidente dos EUA, Steven Witkoff”.

Na quarta-feira (6), Witkoff se reuniu com Putin por cerca de três horas no Kremlin em meio aos esforços por um cessar-fogo no conflito no Leste Europeu. A Rússia disse que as conversas foram “úteis e construtivas” e Trump disse que seu enviado fez “grandes progressos”.

O Palácio do Planalto não citou diretamente o tarifaço do presidente americano Donald Trump, mas informou que Lula e Putin “também discutiram o atual cenário político e econômico internacional”.

“Falaram sobre a cooperação entre ambos os países no âmbito do BRICS. O presidente Putin parabenizou o Brasil pelos resultados da Cúpula do BRICS realizada nos dias 6 e 7 de julho no Rio de Janeiro”, afirmou o comunicado do Planalto.

“Na esfera bilateral, reforçaram a intenção de organizar a próxima edição da Comissão de Alto Nível de Cooperação Brasil-Rússia ainda este ano”, concluiu. O Kremlin reforçou que os “presidentes confirmaram sua vontade mútua de continuar fortalecendo a parceria estratégica entre a Rússia e o Brasil, bem como sua cooperação dentro do Brics”.

Durante a semana, Lula já havia dito que planejava entrar em contato com os líderes do Brics para debater uma resposta conjunta às tarifas de Trump. “Vou tentar fazer uma discussão com eles sobre como é que cada um está dentro da situação, qual é a implicação que tem em cada país, para a gente poder tomar uma decisão”, disse Lula em entrevista à Reuters.

Na quarta-feira, Trump impôs uma tarifa extra de 25% sobre produtos da Índia como forma de punição pela importação de petróleo da Rússia. As sanções secundárias deixaram o Brasil em alerta por conta do volume significativo de importações brasileiras de combustível e fertilizantes russos.

