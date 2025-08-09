Sábado, 09 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Grêmio Grêmio recebe o Sport e busca de virada no Brasileirão

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2025

Grêmio terá a estreia do paraguaio Balbuena como reforço na defesa para o confronto contra o Sport.

Foto: Lucas Uebel/Grêmio
Grêmio terá a estreia do paraguaio Balbuena como reforço na defesa para o confronto contra o Sport. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Neste domingo (10), às 20h30min, o Grêmio recebe o Sport na Arena pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo marca o encerramento do primeiro turno e reúne duas equipes em situações opostas, mas igualmente pressionadas por resultados. O Tricolor gaúcho tenta se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o Leão pernambucano busca desesperadamente sua primeira vitória na competição.

Com 20 pontos em 17 jogos, o Grêmio ocupa a 14ª colocação e vem de uma derrota por 1 a 0 para o Fluminense. Apesar da oscilação, a equipe de Mano Menezes mostrou sinais de evolução nas últimas rodadas, especialmente no setor ofensivo. A estreia do zagueiro Balbuena é uma das principais novidades, enquanto Cristian Olivera retorna após suspensão. Kannemann está fora por acúmulo de cartões, e Camilo será improvisado na lateral direita. A expectativa é de que o time consiga impor seu ritmo em casa, onde está invicto há 11 partidas.

O Sport, por sua vez, vive um momento dramático. Lanterna do campeonato com apenas seis pontos em 16 jogos, o time ainda não venceu na Série A e acumula 19 partidas sem vitória. Daniel Paulista terá o retorno de Lucas Lima ao meio-campo, mas segue desfalcado de Sérgio Oliveira e Hereda. A equipe deve apostar em um bloco compacto e transições rápidas para tentar surpreender fora de casa.

Histórico do confronto

O histórico do confronto favorece amplamente o Grêmio. Em 52 jogos, foram 24 vitórias do Tricolor, 14 do Sport e 14 empates. Jogando em Porto Alegre, o domínio é ainda maior: 20 vitórias em 28 partidas. No entanto, o retrospecto recente é preocupante para os gremistas. Pela Série A, o Grêmio não vence o Sport há seis jogos, com quatro derrotas e dois empates. A última vitória na elite foi em 2017, por 5 a 0 na Arena.

Provável escalação 

Grêmio Técnico – Mano Menezes: Tiago Volpi ; Camilo, Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Villasanti (Edenílson), Riquelme, Cristian Olivera e Alysson; Braithwaite.

Sport Técnico – Daniel Paulista: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús (Chico); Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Barletta, Matheusinho e Derik.

