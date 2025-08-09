Inter Inter visita o Bragantino em busca de recuperação no Brasileirão

A última vez que o Inter visitou o Bragantino o jogo terminou com dois gols pra cada.

Neste sábado (9), o Inter enfrenta o Red Bull Bragantino às 18h30min, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado tenta reencontrar o caminho das vitórias após uma sequência negativa que se estendeu desde a retomada da competição.

Antes da paralisação do Brasileirão, o Inter já vivia um momento delicado na tabela. Com o retorno das partidas, a equipe não conseguiu mostrar evolução: empatou com o Vasco e perdeu para o São Paulo, ambos no Beira-Rio, além de ter sido eliminada da Copa do Brasil pelo Fluminense.

Atualmente, o Colorado ocupa a 13ª colocação, com 21 pontos em 17 jogos — um aproveitamento de 41%. Se mantiver esse ritmo, o clube projeta terminar o campeonato com cerca de 46 pontos, apenas um acima da marca simbólica de 45, geralmente considerada suficiente para evitar o rebaixamento.

O Bragantino vinha bem antes da pausa, com 7 vitórias, 3 derrotas e 2 empates nos primeiros 12 jogos, somando 23 pontos. No entanto, desde o retorno, venceu apenas uma partida e empatou outra, acumulando quatro derrotas consecutivas no Brasileirão — seis se somadas as eliminações na Copa do Brasil.

Apesar da queda de rendimento, o time paulista ainda ocupa a 6ª posição na tabela e tenta retomar o bom desempenho diante de sua torcida.

Histórico de confrontos

Inter e Bragantino se enfrentaram apenas 19 vezes na história, todas pela Série A do Campeonato Brasileiro. O equilíbrio tem sido a tônica do confronto:

7 vitórias do Inter

9 empates

3 vitórias do Bragantino

No Beira-Rio, o Colorado tem vantagem: em 11 partidas, foram 5 vitórias, 5 empates e apenas 1 derrota. Já no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques — palco do duelo deste sábado — o retrospecto é mais equilibrado. Em 8 confrontos, cada equipe venceu duas vezes, com quatro empates completando o histórico.

Embora o Bragantino nunca tenha vencido o Inter em duas partidas consecutivas, já protagonizou uma sequência de sete jogos de invencibilidade entre 1990 e 1996, com cinco empates e duas vitórias.

Atualmente, o Inter vive uma boa fase no confronto direto: está invicto há seis jogos contra o Bragantino, com três vitórias e três empates. No entanto, apenas uma dessas vitórias foi fora de casa. O último encontro no Estádio Cícero de Souza Marques aconteceu em 2024 e terminou empatado em 2 a 2.

Desfalques

Inter: Vitão (suspenso), Romero (aprimora condição física), Richard (protocolo de concussão), Carbonero (lesão na coxa esquerda), Mercado (lesão na panturrilha direita), Fernando (lesão no joelho direito), Ivan (artroscopia no joelho direito), Bruno Gomes (cirurgia no joelho esquerdo), Lucca Drummond (cirurgia no joelho direito).

Bragantino: Matheus Fernandes (lesão na panturrilha esquerda), Juninho Capixaba (entorse no joelho direito), Eduardo (entorse no tornozelo esquerdo), Henry Mosquera (lesão na coxa esquerda),Guzmán Rodríguez (lesão na coxa direita), Andrés Hurtado e Agustín Sant’Anna (problemas físicos), Vinicinho (entorse no tornozelo direito), Fernando (tendinite), Ramires e Eduardo Sasha (suspensos).

Provável escalação

Inter Técnico: Roger Machado: Rochet (GOL); Alan Benítez (LD), Clayton Sampaio (ZAG), Juninho (ZAG) e Bernabei (LE); Thiago Maia (VOL), Alan Rodríguez (MC), Tabata (PD), Alan Patrick (MEI) e Wesley (PE); Ricardo Mathias (ATA).

Bragantino – Técnico: Fernando Seabra: Cleiton (GOL); Nathan Mendes (LD), Pedro Henrique (ZAG), Gustavo Marques (ZAG) e Guilherme Lopes (LE); Gabriel (VOL), Fabinho (VOL) e John John (MEI); Nacho Laquintana (PD), Lucas Barbosa (PE) e Isidro Pitta (ATA).

