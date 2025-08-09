Sábado, 09 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Rio Grande do Sul Neve chega ao Rio Grande do Sul e a Santa Catarina: saiba como fica o frio nos próximos dias

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Interação entre umidade em área de baixa pressão e massa de ar polar causa fenômeno.

Foto: Reprodução
Interação entre umidade em área de baixa pressão e massa de ar polar causa fenômeno. (Foto: Reprodução)

Uma massa de ar polar voltou a cobrir de branco o amanhecer deste sábado (9) no Sul do Brasil. No Rio Grande do Sul, os flocos de neve caíram sobre São José dos Ausentes e Cambará do Sul, nos Campos de Cima da Serra, onde a altitude ultrapassa os mil metros. Em São José dos Ausentes, os termômetros registraram 0,4 °C nas primeiras horas do dia, enquanto Cambará do Sul amanheceu com mínima de 2,1 °C.

Em Santa Catarina, o fenômeno foi observado em pelo menos três cidades da Serra: São Joaquim, Bom Jardim da Serra e Urupema. De acordo com dados da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), Urupema teve mínima de -2 °C às 6h, e São Joaquim variou entre 0 °C e -1 °C por volta das 5h.

Segundo a MetSul Meteorologia, a ocorrência de neve é resultado da combinação entre a umidade trazida por um sistema de baixa pressão localizado no Oceano Atlântico, a leste da região Sul, e a entrada de uma massa de ar polar de origem continental que avança pelo interior do continente.

Frio intenso nos próximos dias

O Rio Grande do Sul terá um fim de semana marcado por baixas temperaturas, com mínimas que chegaram a -2 °C neste sábado e previsão de geada no Oeste, além da possibilidade de precipitação invernal na Serra Gaúcha. As máximas não devem ultrapassar 15 °C.

No domingo (10), o frio persiste, com mínimas entre -1 °C e 11 °C e geadas amplas em quase todo o Estado, exceto no Leste e na Serra. As máximas devem variar de 10 °C a 16 °C.

A tendência para o início da próxima semana é de manutenção do frio. Na segunda-feira (11), as temperaturas mínimas podem cair a -3 °C em algumas localidades, com geada generalizada, enquanto as máximas chegam a até 18 °C.

A partir de quarta-feira (13), o clima deve ficar mais ameno, com variação de 2 °C a 25 °C.

 

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Zelenski critica reunião entre Trump e Putin e rejeita ceder território ucraniano
Inter visita o Bragantino em busca de recuperação no Brasileirão
https://www.osul.com.br/neve-chega-ao-rio-grande-do-sul-e-a-santa-catarina-saiba-como-fica-o-frio-nos-proximos-dias/ Neve chega ao Rio Grande do Sul e a Santa Catarina: saiba como fica o frio nos próximos dias 2025-08-09
Deixe seu comentário

Últimas

Política Ministro de Portos e Aeroportos diz que a China quer ampliar relação com Brasil em meio ao tarifaço
Mundo Presidente da Rússia e Lula conversam por telefone sobre guerra na Ucrânia e Brics
Inter Inter terá time alternativo contra o Bragantino pelo Brasileirão antes de duelo decisivo na Libertadores
Grêmio Grêmio recebe o Sport e busca de virada no Brasileirão
Inter Inter visita o Bragantino em busca de recuperação no Brasileirão
Mundo Zelenski critica reunião entre Trump e Putin e rejeita ceder território ucraniano
Porto Alegre Confira os locais de Porto Alegre com presença do radar móvel da EPTC
Inter Pedro Kauã é relacionado pelo Inter para enfrentar o Bragantino
Grêmio Grêmio encara o Sport na Arena em busca de reverter histórico negativo na Série A
Colunistas Deputado Victorino entregará a Medalha do Mérito Farroupilha ao presidente da OAB/RS
Pode te interessar

Rio Grande do Sul Na Fronteira-Oeste gaúcha, Uruguaiana e Sant’Ana do Livramento registram queda de 52% nos crimes contra a vida

Rio Grande do Sul Mais de 36 mil indígenas vivem no Rio Grande do Sul, 12ª maior população estadual do segmento no País

Rio Grande do Sul RS conquista prêmio máximo de excelência em governo digital no País

Rio Grande do Sul Hospital de Santa Rosa apresenta equipamentos adquiridos com repasses do Judiciário