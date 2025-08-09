Rio Grande do Sul Neve chega ao Rio Grande do Sul e a Santa Catarina: saiba como fica o frio nos próximos dias

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Interação entre umidade em área de baixa pressão e massa de ar polar causa fenômeno. Foto: Reprodução Interação entre umidade em área de baixa pressão e massa de ar polar causa fenômeno. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma massa de ar polar voltou a cobrir de branco o amanhecer deste sábado (9) no Sul do Brasil. No Rio Grande do Sul, os flocos de neve caíram sobre São José dos Ausentes e Cambará do Sul, nos Campos de Cima da Serra, onde a altitude ultrapassa os mil metros. Em São José dos Ausentes, os termômetros registraram 0,4 °C nas primeiras horas do dia, enquanto Cambará do Sul amanheceu com mínima de 2,1 °C.

Em Santa Catarina, o fenômeno foi observado em pelo menos três cidades da Serra: São Joaquim, Bom Jardim da Serra e Urupema. De acordo com dados da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), Urupema teve mínima de -2 °C às 6h, e São Joaquim variou entre 0 °C e -1 °C por volta das 5h.

Segundo a MetSul Meteorologia, a ocorrência de neve é resultado da combinação entre a umidade trazida por um sistema de baixa pressão localizado no Oceano Atlântico, a leste da região Sul, e a entrada de uma massa de ar polar de origem continental que avança pelo interior do continente.

Frio intenso nos próximos dias

O Rio Grande do Sul terá um fim de semana marcado por baixas temperaturas, com mínimas que chegaram a -2 °C neste sábado e previsão de geada no Oeste, além da possibilidade de precipitação invernal na Serra Gaúcha. As máximas não devem ultrapassar 15 °C.

No domingo (10), o frio persiste, com mínimas entre -1 °C e 11 °C e geadas amplas em quase todo o Estado, exceto no Leste e na Serra. As máximas devem variar de 10 °C a 16 °C.

A tendência para o início da próxima semana é de manutenção do frio. Na segunda-feira (11), as temperaturas mínimas podem cair a -3 °C em algumas localidades, com geada generalizada, enquanto as máximas chegam a até 18 °C.

A partir de quarta-feira (13), o clima deve ficar mais ameno, com variação de 2 °C a 25 °C.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/neve-chega-ao-rio-grande-do-sul-e-a-santa-catarina-saiba-como-fica-o-frio-nos-proximos-dias/

Neve chega ao Rio Grande do Sul e a Santa Catarina: saiba como fica o frio nos próximos dias

2025-08-09