Mundo Zelenski critica reunião entre Trump e Putin e rejeita ceder território ucraniano

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2025

Presidente da Ucrânia diz que país deve participar de qualquer negociação e alerta que acordo sem a sua participação. Foto: Reprodução Presidente da Ucrânia diz que país deve participar de qualquer negociação e alerta que acordo sem a sua participação. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O presidente ucraniano Volodmir Zelenski desconsiderou neste sábado (9) a reunião planejada entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente russo, Vladimir Putin, alertando que qualquer acordo de paz que exclua Kiev levaria a “soluções mortas”.

A reunião Trump-Putin, marcada para a próxima sexta-feira (15), no Alasca, é vista como um potencial avanço pela resolução do confluto, que já tem mais de três anos.

Trump havia concordado anteriormente em se encontrar com Putin mesmo que o líder russo não se encontrasse com Zelenski, alimentando temores de que a Ucrânia poderia ser marginalizada nos esforços para encerrar o maior conflito do continente desde a Segunda Guerra Mundial.

Em uma declaração postada no Telegram, Zelenski disse que a integridade territorial da Ucrânia, consagrada na constituição, deve ser inegociável e enfatizou que uma paz duradoura deve incluir a voz da Ucrânia na mesa.

Zelenski disse que a Ucrânia “não dará à Rússia qualquer prêmio pelo que fez” e que “os ucranianos não cederão sua terra ao ocupante.”

Tocando nas ansiedades ucranianas de que um encontro direto entre Putin e Trump poderia deixar de lado Kiev e os interesses europeus, Zelenski acrescentou: “Quaisquer decisões que sejam sem a Ucrânia são ao mesmo tempo decisões contra a paz. Elas não trarão nada. Essas são decisões mortas. Elas nunca funcionarão.”

