Sábado, 09 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2025
Os pontos de fiscalização, que utilizam equipamentos portáteis de medição de velocidade.Foto: PMPA
A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) realiza entre esta segunda-feira (11) e domingo (17) a Operação Radar em diversos pontos da cidade, nos turnos da manhã, tarde e noite.
A iniciativa é uma das estratégias para coibir o excesso de velocidade e reduzir o número de vítimas e sinistros no trânsito de Porto Alegre.
Os pontos de fiscalização, que utilizam equipamentos portáteis de medição de velocidade, são definidos com base em estudos técnicos e divulgados no site da EPTC.
Confira os locais
Mapa interativo
Para dar maior transparência às ações de fiscalização, o mapa interativo com os locais de todos os medidores eletrônicos de velocidade (MEVs) – do tipo portátil (radar), fixo redutor (lombada eletrônica) e fixo controlador (pardal) – está disponível para consulta divulgados no portal EPTC Transparente.