Sábado, 09 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Porto Alegre Confira os locais de Porto Alegre com presença do radar móvel da EPTC

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Os pontos de fiscalização, que utilizam equipamentos portáteis de medição de velocidade.

Foto: PMPA
Os pontos de fiscalização, que utilizam equipamentos portáteis de medição de velocidade. (Foto: PMPA)

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) realiza entre esta segunda-feira (11) e domingo (17) a Operação Radar em diversos pontos da cidade, nos turnos da manhã, tarde e noite.

A iniciativa é uma das estratégias para coibir o excesso de velocidade e reduzir o número de vítimas e sinistros no trânsito de Porto Alegre.

Os pontos de fiscalização, que utilizam equipamentos portáteis de medição de velocidade, são definidos com base em estudos técnicos e divulgados no site da EPTC.

Confira os locais

  • Avenida Assis Brasil
  • Avenida Baltazar de O. Garcia
  • Avenida Bento Gonçalves
  • Avenida Borges de Medeiros
  • Avenida Dante Ângelo Pilla
  • Avenida Diário de Notícias
  • Avenida Dom Pedro II
  • Avenida Dr. Nilo Peçanha
  • Avenida Dr. Salvador França
  • Avenida Edvaldo Pereira Paiva
  • Avenida Ernesto Neugebauer
  • Avenida Ipiranga
  • Avenida Juca Batista
  • Avenida Padre Cacique
  • Avenida Plínio Kroeff
  • Avenida Severo Dullius
  • Avenida Sen. Tarso Dutra
  • Avenida Sertório
  • Rua Pereira Franco

Mapa interativo

Para dar maior transparência às ações de fiscalização, o mapa interativo com os locais de todos os medidores eletrônicos de velocidade (MEVs) – do tipo portátil (radar), fixo redutor (lombada eletrônica) e fixo controlador (pardal) – está disponível para consulta divulgados no portal EPTC Transparente.

 

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Porto Alegre

Pedro Kauã é relacionado pelo Inter para enfrentar o Bragantino
Zelenski critica reunião entre Trump e Putin e rejeita ceder território ucraniano
https://www.osul.com.br/confira-os-locais-de-porto-alegre-com-presenca-do-radar-movel-da-eptc/ Confira os locais de Porto Alegre com presença do radar móvel da EPTC 2025-08-09
Deixe seu comentário

Últimas

Inter Inter terá time alternativo contra o Bragantino pelo Brasileirão antes de duelo decisivo na Libertadores
Grêmio Grêmio recebe o Sport e busca de virada no Brasileirão
Inter Inter visita o Bragantino em busca de recuperação no Brasileirão
Rio Grande do Sul Neve chega ao Rio Grande do Sul e a Santa Catarina: saiba como fica o frio nos próximos dias
Mundo Zelenski critica reunião entre Trump e Putin e rejeita ceder território ucraniano
Inter Pedro Kauã é relacionado pelo Inter para enfrentar o Bragantino
Grêmio Grêmio encara o Sport na Arena em busca de reverter histórico negativo na Série A
Colunistas Deputado Victorino entregará a Medalha do Mérito Farroupilha ao presidente da OAB/RS
Grêmio Grêmio Feminino inicia caminhada rumo ao sexto título do Gauchão
Brasil Batida entre ônibus e carreta deixa 11 mortos e mais de 40 feridos na BR-163 em MT
Pode te interessar

Porto Alegre Banco de sangue do HPS de Porto Alegre precisa de doadores

Porto Alegre Prefeito de Porto Alegre pede ao governo do Estado o reforço nas medidas contra a criminalidade

Porto Alegre Eventos esportivos movimentam a agenda de Porto Alegre neste fim de semana

Porto Alegre Em Porto Alegre, a Casa de Cultura realiza neste sábado uma aula aberta sobre vida e obra de Mario Quintana