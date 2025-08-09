Porto Alegre Confira os locais de Porto Alegre com presença do radar móvel da EPTC

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2025

Os pontos de fiscalização, que utilizam equipamentos portáteis de medição de velocidade. Foto: PMPA

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) realiza entre esta segunda-feira (11) e domingo (17) a Operação Radar em diversos pontos da cidade, nos turnos da manhã, tarde e noite.

A iniciativa é uma das estratégias para coibir o excesso de velocidade e reduzir o número de vítimas e sinistros no trânsito de Porto Alegre.

Os pontos de fiscalização, que utilizam equipamentos portáteis de medição de velocidade, são definidos com base em estudos técnicos e divulgados no site da EPTC.

Confira os locais

Avenida Assis Brasil

Avenida Baltazar de O. Garcia

Avenida Bento Gonçalves

Avenida Borges de Medeiros

Avenida Dante Ângelo Pilla

Avenida Diário de Notícias

Avenida Dom Pedro II

Avenida Dr. Nilo Peçanha

Avenida Dr. Salvador França

Avenida Edvaldo Pereira Paiva

Avenida Ernesto Neugebauer

Avenida Ipiranga

Avenida Juca Batista

Avenida Padre Cacique

Avenida Plínio Kroeff

Avenida Severo Dullius

Avenida Sen. Tarso Dutra

Avenida Sertório

Rua Pereira Franco

Mapa interativo

Para dar maior transparência às ações de fiscalização, o mapa interativo com os locais de todos os medidores eletrônicos de velocidade (MEVs) – do tipo portátil (radar), fixo redutor (lombada eletrônica) e fixo controlador (pardal) – está disponível para consulta divulgados no portal EPTC Transparente.

