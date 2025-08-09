Sábado, 09 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2025
Promessa da base, Pedro Kauã é relacionado pela primeira vez no Brasileirão.Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional
Com Vitão suspenso e Gabriel Mercado lesionado, o Internacional terá novidades na defesa para o confronto contra o Bragantino, neste sábado (9), às 18h30min (de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Roger Machado convocou o jovem zagueiro Pedro Kauã, uma das promessas do Celeiro de Ases, para integrar o elenco profissional.
O Colorado chega à partida ocupando a 13ª colocação na tabela, com 21 pontos conquistados em 17 jogos — resultado de 5 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. A equipe tenta se recuperar após a eliminação na Copa do Brasil e uma sequência de dois jogos sem vitória no Brasileirão.
Com apenas Clayton Sampaio, Victor Gabriel e Juninho disponíveis para a zaga, Roger Machado chamou Pedro Kauã para treinar com o grupo principal nesta sexta-feira (8) e confirmou sua presença entre os relacionados para o duelo em Bragança Paulista.
Aos 19 anos, Pedro Kauã já é conhecido no CT Parque Gigante: participou da pré-temporada com os profissionais e vem sendo tratado como uma das joias da base colorada. Está no Internacional desde 2022 e atualmente integra o elenco sub-20. Em junho, foi destaque na lista de promessas publicada pelo portal Lance!.
O jovem defensor já foi vice-campeão gaúcho sub-17 e da Copa Gramado Sub-16, e é considerado líder técnico do setor defensivo na base.
Ficha do jogador
|Atributo
|Informação
|Data de nascimento
|29 de março de 2006
|Naturalidade
|Porto Alegre (RS)
|Altura
|1,93m
|Características
|Solidez defensiva, boa técnica, visão ofensiva e passes de ruptura
Pedro Kauã se destaca pela leitura de jogo e pela capacidade de contribuir na construção ofensiva, com qualidade nos passes e posicionamento inteligente.
O último treino do Inter foi realizado na manhã desta sexta-feira, com atividades técnicas e táticas. Após o trabalho no CT, o grupo iniciou o deslocamento para São Paulo, de onde seguirá para Bragança Paulista de ônibus.
Desfalques confirmados
Além de Vitão, que cumpre o segundo jogo de suspensão, o Inter terá quatro baixas por questões médicas:
Gabriel Mercado – lesão na panturrilha direita. Fora dos próximos compromissos.
Carbonero – lesão no adutor da coxa esquerda. Sem relação com lesões anteriores.
Oscar Romero – em fase de retreinamento físico.
Richard – segue protocolo de concussão da CBF, sob observação do Departamento Médico.