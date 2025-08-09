Inter Pedro Kauã é relacionado pelo Inter para enfrentar o Bragantino

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2025

Promessa da base, Pedro Kauã é relacionado pela primeira vez no Brasileirão. Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional Promessa da base, Pedro Kauã é relacionado pela primeira vez no Brasileirão. (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional) Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional

Com Vitão suspenso e Gabriel Mercado lesionado, o Internacional terá novidades na defesa para o confronto contra o Bragantino, neste sábado (9), às 18h30min (de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Roger Machado convocou o jovem zagueiro Pedro Kauã, uma das promessas do Celeiro de Ases, para integrar o elenco profissional.

O Colorado chega à partida ocupando a 13ª colocação na tabela, com 21 pontos conquistados em 17 jogos — resultado de 5 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. A equipe tenta se recuperar após a eliminação na Copa do Brasil e uma sequência de dois jogos sem vitória no Brasileirão.

Com apenas Clayton Sampaio, Victor Gabriel e Juninho disponíveis para a zaga, Roger Machado chamou Pedro Kauã para treinar com o grupo principal nesta sexta-feira (8) e confirmou sua presença entre os relacionados para o duelo em Bragança Paulista.

Aos 19 anos, Pedro Kauã já é conhecido no CT Parque Gigante: participou da pré-temporada com os profissionais e vem sendo tratado como uma das joias da base colorada. Está no Internacional desde 2022 e atualmente integra o elenco sub-20. Em junho, foi destaque na lista de promessas publicada pelo portal Lance!.

O jovem defensor já foi vice-campeão gaúcho sub-17 e da Copa Gramado Sub-16, e é considerado líder técnico do setor defensivo na base.

Ficha do jogador

Atributo Informação Data de nascimento 29 de março de 2006 Naturalidade Porto Alegre (RS) Altura 1,93m Características Solidez defensiva, boa técnica, visão ofensiva e passes de ruptura

Pedro Kauã se destaca pela leitura de jogo e pela capacidade de contribuir na construção ofensiva, com qualidade nos passes e posicionamento inteligente.

O último treino do Inter foi realizado na manhã desta sexta-feira, com atividades técnicas e táticas. Após o trabalho no CT, o grupo iniciou o deslocamento para São Paulo, de onde seguirá para Bragança Paulista de ônibus.

Desfalques confirmados

Além de Vitão, que cumpre o segundo jogo de suspensão, o Inter terá quatro baixas por questões médicas:

Gabriel Mercado – lesão na panturrilha direita. Fora dos próximos compromissos.

Carbonero – lesão no adutor da coxa esquerda. Sem relação com lesões anteriores.

Oscar Romero – em fase de retreinamento físico.

Richard – segue protocolo de concussão da CBF, sob observação do Departamento Médico.

