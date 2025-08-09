Sábado, 09 de agosto de 2025
Última vitória do Grêmio sobre o Sport pela Série A foi em 2017, com goleada por 5 a 0 na Arena.Foto: Lucas Uebel/Grêmio
O Grêmio recebe o Sport neste domingo (10), às 20h30min, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em busca de uma vitória importante para se manter competitivo na tabela, o Tricolor Gaúcho terá pela frente um adversário que tem lhe imposto dificuldades nos últimos anos pela Série A.
Retrospecto recente
Apesar da vantagem histórica no confronto geral, o Grêmio não vence o Sport pela elite do futebol brasileiro há seis partidas. Nesse período, foram quatro derrotas e dois empates. O último triunfo gremista pela Série A ocorreu em 2017, quando goleou por 5 a 0 na Arena.
Se o recorte for ampliado para os últimos 12 jogos entre os clubes na primeira divisão, o cenário é ainda mais preocupante para os gaúchos: apenas uma vitória, três empates e oito derrotas.
Confira os últimos confrontos pela Série A:
|Data
|Jogo
|Resultado
|03/10/2021
|Grêmio x Sport
|1 x 2
|17/06/2021
|Sport x Grêmio
|1 x 0
|19/12/2020
|Sport x Grêmio
|1 x 1
|03/09/2020
|Grêmio x Sport
|1 x 2
|27/10/2018
|Grêmio x Sport
|3 x 4
|13/06/2018
|Sport x Grêmio
|0 x 0
|02/09/2017
|Grêmio x Sport
|5 x 0
|28/05/2017
|Sport x Grêmio
|4 x 3
|07/11/2016
|Grêmio x Sport
|0 x 3
|17/07/2016
|Sport x Grêmio
|4 x 2
|08/11/2015
|Sport x Grêmio
|1 x 0
|25/07/2015
|Grêmio x Sport
|1 x 1
O último encontro entre Grêmio e Sport terminou com vitória gremista por 3 a 0, em 20 de setembro de 2022, na Arena. No entanto, a partida foi válida pela Série B do Campeonato Brasileiro, contexto diferente do atual desafio.
Histórico geral
Apesar do retrospecto recente negativo, o Grêmio leva vantagem no histórico geral de confrontos. Em 52 partidas disputadas, foram:
24 vitórias do Grêmio
14 vitórias do Sport
14 empates
Pela Série A, os números também são favoráveis ao Tricolor:
21 vitórias do Grêmio
14 vitórias do Sport
12 empates
Com a Arena como palco e o apoio da torcida, o Grêmio busca reencontrar o caminho das vitórias contra o Sport na Série A. O confronto promete ser equilibrado, com os dois times lutando por pontos importantes na reta final do primeiro turno.