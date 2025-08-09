Grêmio Grêmio encara o Sport na Arena em busca de reverter histórico negativo na Série A

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Última vitória do Grêmio sobre o Sport pela Série A foi em 2017, com goleada por 5 a 0 na Arena. Foto: Lucas Uebel/Grêmio Última vitória do Grêmio sobre o Sport pela Série A foi em 2017, com goleada por 5 a 0 na Arena. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio recebe o Sport neste domingo (10), às 20h30min, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em busca de uma vitória importante para se manter competitivo na tabela, o Tricolor Gaúcho terá pela frente um adversário que tem lhe imposto dificuldades nos últimos anos pela Série A.

Retrospecto recente

Apesar da vantagem histórica no confronto geral, o Grêmio não vence o Sport pela elite do futebol brasileiro há seis partidas. Nesse período, foram quatro derrotas e dois empates. O último triunfo gremista pela Série A ocorreu em 2017, quando goleou por 5 a 0 na Arena.

Se o recorte for ampliado para os últimos 12 jogos entre os clubes na primeira divisão, o cenário é ainda mais preocupante para os gaúchos: apenas uma vitória, três empates e oito derrotas.

Confira os últimos confrontos pela Série A:

Data Jogo Resultado 03/10/2021 Grêmio x Sport 1 x 2 17/06/2021 Sport x Grêmio 1 x 0 19/12/2020 Sport x Grêmio 1 x 1 03/09/2020 Grêmio x Sport 1 x 2 27/10/2018 Grêmio x Sport 3 x 4 13/06/2018 Sport x Grêmio 0 x 0 02/09/2017 Grêmio x Sport 5 x 0 28/05/2017 Sport x Grêmio 4 x 3 07/11/2016 Grêmio x Sport 0 x 3 17/07/2016 Sport x Grêmio 4 x 2 08/11/2015 Sport x Grêmio 1 x 0 25/07/2015 Grêmio x Sport 1 x 1

O último encontro entre Grêmio e Sport terminou com vitória gremista por 3 a 0, em 20 de setembro de 2022, na Arena. No entanto, a partida foi válida pela Série B do Campeonato Brasileiro, contexto diferente do atual desafio.

Histórico geral

Apesar do retrospecto recente negativo, o Grêmio leva vantagem no histórico geral de confrontos. Em 52 partidas disputadas, foram:

24 vitórias do Grêmio

14 vitórias do Sport

14 empates

Pela Série A, os números também são favoráveis ao Tricolor:

21 vitórias do Grêmio

14 vitórias do Sport

12 empates

Com a Arena como palco e o apoio da torcida, o Grêmio busca reencontrar o caminho das vitórias contra o Sport na Série A. O confronto promete ser equilibrado, com os dois times lutando por pontos importantes na reta final do primeiro turno.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-encara-o-sport-na-arena-em-busca-de-reverter-historico-negativo-na-serie-a/

Grêmio encara o Sport na Arena em busca de reverter histórico negativo na Série A

2025-08-09