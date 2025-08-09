Sábado, 09 de agosto de 2025
Por Flavio Pereira | 9 de agosto de 2025
Deputado Gustavo Victorino fará entrega da Medalha do Mérito Farroupilha ao Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Sul (OAB/RS).Foto: Divulgação/ALRS
Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.
Nesta segunda-feira (11) o deputado Gustavo Victorino (Republicanos) prestará homenagem ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Sul (OAB/RS), Leonado Lamachia, com a entrega da Medalha do Mérito Farroupilha, em solenidade no Salão Júlio de Castilhos da Assembleia Legislativa, às 11h.
A Medalha do Mérito Farroupilha é a mais alta honraria concedida pelo Parlamento gaúcho a pessoas que contribuíram para o desenvolvimento econômico, social e cultural do estado.
Advogado especialista em direito empresarial, com ênfase em direito tributário, cível e administrativo, Lamachia é presidente do Fórum dos Conselhos e Ordens das Profissões Regulamentadas do Rio Grande do Sul; catedrático de Direito Societário do Centro Miguel Reale e membro efetivo da mesa administrativa da Santa Casa de Porto Alegre. Foi vice-presidente do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul (IARGS) e conselheiro titular da OAB/RS por três mandatos. E está no segundo mandato consecutivo na presidência da entidade.
