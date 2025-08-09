Sábado, 09 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Colunistas Deputado Victorino entregará a Medalha do Mérito Farroupilha ao presidente da OAB/RS

Por Flavio Pereira | 9 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Deputado Gustavo Victorino fará entrega da Medalha do Mérito Farroupilha ao Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Sul (OAB/RS).

Foto: Divulgação/ALRS
Deputado Gustavo Victorino fará entrega da Medalha do Mérito Farroupilha ao Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Sul (OAB/RS). (Foto: Divulgação/ALRS)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Nesta segunda-feira (11) o deputado Gustavo Victorino (Republicanos) prestará homenagem ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Sul (OAB/RS), Leonado Lamachia, com a entrega da Medalha do Mérito Farroupilha, em solenidade no Salão Júlio de Castilhos da Assembleia Legislativa, às 11h.

A Medalha do Mérito Farroupilha é a mais alta honraria concedida pelo Parlamento gaúcho a pessoas que contribuíram para o desenvolvimento econômico, social e cultural do estado.

Advogado especialista em direito empresarial, com ênfase em direito tributário, cível e administrativo, Lamachia é presidente do Fórum dos Conselhos e Ordens das Profissões Regulamentadas do Rio Grande do Sul; catedrático de Direito Societário do Centro Miguel Reale e membro efetivo da mesa administrativa da Santa Casa de Porto Alegre. Foi vice-presidente do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul (IARGS) e conselheiro titular da OAB/RS por três mandatos. E está no segundo mandato consecutivo na presidência da entidade.

 

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.
O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Colunistas

Grêmio Feminino inicia caminhada rumo ao sexto título do Gauchão
Grêmio encara o Sport na Arena em busca de reverter histórico negativo na Série A
https://www.osul.com.br/victorino_oab/ Deputado Victorino entregará a Medalha do Mérito Farroupilha ao presidente da OAB/RS 2025-08-09
Deixe seu comentário

Últimas

Grêmio Grêmio recebe o Sport e busca de virada no Brasileirão
Inter Inter visita o Bragantino em busca de recuperação no Brasileirão
Rio Grande do Sul Neve chega ao Rio Grande do Sul e a Santa Catarina: saiba como fica o frio nos próximos dias
Mundo Zelenski critica reunião entre Trump e Putin e rejeita ceder território ucraniano
Porto Alegre Confira os locais de Porto Alegre com presença do radar móvel da EPTC
Inter Pedro Kauã é relacionado pelo Inter para enfrentar o Bragantino
Grêmio Grêmio encara o Sport na Arena em busca de reverter histórico negativo na Série A
Grêmio Grêmio Feminino inicia caminhada rumo ao sexto título do Gauchão
Brasil Batida entre ônibus e carreta deixa 11 mortos e mais de 40 feridos na BR-163 em MT
Mundo Tiroteio na Times Square em Nova York deixa três feridos
Pode te interessar

Cláudio Humberto Três americanos influenciam Trump sobre Brasil

Colunistas Pesquisa do Datafolha

Bruno Laux Hospedagem cara: ONU e governo brasileiro tratam de polêmica sobre sede da COP 30

Bruno Laux Deputados apresentam programa para securitizar dívidas de hospitais no RS