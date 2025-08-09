Grêmio Grêmio Feminino inicia caminhada rumo ao sexto título do Gauchão

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2025

Treino técnico e físico marcou a retomada das atividades do Grêmio Feminino após a Copa do Brasil. Equipe se prepara para a estreia no Estadual.

Em busca do hexacampeonato estadual, o Grêmio Feminino deu início à preparação para o Campeonato Gaúcho 2025 com treino intenso na tarde de sexta-feira (8), no Complexo Esportivo da Ulbra, em Canoas. As Mosqueteiras estreiam neste domingo (10), às 15 horas, contra o Brasil de Farroupilha, no Estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre.

O treino marcou a primeira atividade do elenco após a participação na Copa do Brasil Feminina. A programação começou pela manhã com atendimentos médicos e, após o almoço, as atletas passaram por avaliações físicas e trabalhos de força, com foco nos membros inferiores.

Às 15 horas, o grupo foi ao campo para o aquecimento, que incluiu corridas curtas com bola e troca de passes em quadrantes, sob orientação do preparador físico Paulo Neves. Enquanto isso, as goleiras Raíssa, Letícia Rodrigues, Sol e Nathy realizaram atividades específicas com o preparador Alex Oliveira e o auxiliar Luis Alberto.

Na parte final do treino, o técnico promoveu simulações de jogo em campo reduzido, com foco em ajustes ofensivos e defensivos. O último treino antes da estreia será realizado neste sábado (9).

O Grêmio é o atual campeão do Gauchão Feminino, título conquistado em 2024 com vitória sobre o Inter nas finais (2 a 0 no Beira-Rio e empate em 1 a 1 na Arena). As Mosqueteiras já levantaram o troféu estadual em outras quatro ocasiões: 2000, 2001, 2018 e 2022.

Além do Grêmio e do Brasil-FAR, o Gauchão Feminino 2025 contará com Internacional, Juventude e Flamengo de São Pedro. A primeira fase será disputada em turno e returno, com os quatro melhores avançando para as semifinais. As fases eliminatórias terão jogos de ida e volta.

Jogos do Grêmio na primeira fase

Data Confronto Horário 10/08 Grêmio x Brasil-FAR 15h 13/08 Juventude x Grêmio 15h 16/08 Flamengo-RS x Grêmio 15h 23/08 Grêmio x Internacional 15h 14/09 Internacional x Grêmio 15h 28/09 Grêmio x Flamengo-RS 15h 05/10 Brasil-FAR x Grêmio 15h 12/10 Grêmio x Juventude 15h

Com elenco motivado e foco total na competição, o Grêmio Feminino inicia sua jornada em busca de mais um capítulo vitorioso na história do futebol gaúcho.

