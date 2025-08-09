Sábado, 09 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2025
A perícia foi concluída durante a madrugada deste sábado (9).Foto: Reprodução
Uma batida entre uma carreta e um ônibus de viagem deixou 11 mortos e 46 feridos, no km 648 da BR-163, em Lucas do Rio Verde, a 360 km de Cuiabá, na noite de sexta-feira (8).
Dentre os feridos, 26 estão em estado moderado, 12 em estado grave e oito com ferimentos leves, segundo a Nova Rota do Oeste, concessionária que administra o trecho. O motorista da carreta está entre os internados em estado grave.
A perícia foi concluída durante a madrugada deste sábado (9).