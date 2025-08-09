Sábado, 09 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Mundo Tiroteio na Times Square em Nova York deixa três feridos

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2025

Segundo a polícia local, ataque ocorreu de madrugada e uma pessoa foi detida.

Foto: Adobestock
Segundo a polícia local, ataque ocorreu de madrugada e uma pessoa foi detida. (Foto: Adobestock)

Três pessoas ficaram feridas em um tiroteio na Times Square na madrugada deste sábado (9), segundo o Departamento de Polícia de Nova York (NYPD).

Uma pessoa foi detida e está sendo interrogada sobre o caso, segundo a polícia. Ainda não foram apresentadas acusações.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram pessoas fugindo do local, policiais cercando um veículo e prestando socorro a feridos que estavam no chão. Várias pessoas foram hospitalizadas, mas, segundo a polícia, seus ferimentos não são graves.

O tiroteio ocorreu por volta da 1h20 da madrugada no horário local. Até agora, não foram divulgados detalhes sobre como o incidente aconteceu.

Nova York registrou uma queda significativa na violência armada este ano. Até 3 de agosto, a cidade contabilizou o menor número de tiroteios em décadas, uma redução de 23% em relação ao mesmo período do ano passado. (Com informações do O Estado de S.Paulo)

